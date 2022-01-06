Fenerbahçe yönetiminde Löw çılgınlığı! Teklif üstüne teklif

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Alman teknik adamla yüz yüze görüşme yapmayı planlayan ancak koronavirüse yakalandığı için henüz bu görüşmeyi gerçekleştiremeyen Başkan Ali Koç işin peşini bırakmış değil. Sarı- Lacivertliler, Alman teknik adama menajeri vasıtasıyla yıllık 5 milyon Euro ile birlikte şampiyonluk primi teklifini iletti. Bunun yanında Sarı-Lacivertliler Joachim Löw'ün 8 yardımcısının tamamını yanında getirmesini de kabul etmiş durumdalar. Alman teknik adama son derece cazip teklif sunun Sarı- Lacivertli kurmaylar bu teklifin kabul edilmesini bekliyor.