Fenerbahçe yönetiminde Löw çılgınlığı! Teklif üstüne teklif

Vitor Pereira ile yolları ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim Joachim Löw'ü takımın başına getirmek için kesenin ağzını iyice açtı.
TAM SAHA PRES
Alman teknik adamla yüz yüze görüşme yapmayı planlayan ancak koronavirüse yakalandığı için henüz bu görüşmeyi gerçekleştiremeyen Başkan Ali Koç işin peşini bırakmış değil. Sarı- Lacivertliler, Alman teknik adama menajeri vasıtasıyla yıllık 5 milyon Euro ile birlikte şampiyonluk primi teklifini iletti. Bunun yanında Sarı-Lacivertliler Joachim Löw'ün 8 yardımcısının tamamını yanında getirmesini de kabul etmiş durumdalar. Alman teknik adama son derece cazip teklif sunun Sarı- Lacivertli kurmaylar bu teklifin kabul edilmesini bekliyor.
BİLİC BEKLEMEDE
Löw'ün de Fenerbahçe'nin kendisini ısrarla istemesi karşısında katı tutumundan vazgeçtiği, eski takıma daha sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Fenerbahçe yönetimi, sürecin daha fazla uzamaması için Alman teknik adama olan yakın markaja devam ediyorlar. Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakan Slaven Bilic ise an itibariyle beklemeye alınmış durumda.