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    • Spor
    • 05.01.2022 18:43
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    • 05.01.2022 18:56
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    Son dakika: Resmi açıklama geldi! Trabzonsporlu Djaniny geri dönüyor

    Yeşil Burun Adaları’nın Afrika Kupası kadrosunda bulunan Trabzonsporlu Djnaniny’in sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldığı ve Trabzon’a geri döndüğü açıklandı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    TAKVİM ÖZEL - Trabzonsporlu Djaniny geri dönüyor!

    Trabzonspor'un golcü oyuncusu Djaniny Semedo'nun Afrika Kupası macerası başlamadan sona erdi…



    Afrika Kupası için Yeşil Burun Adaları'nın kadrosunda yer alan golcü oyuncunun arka adalesinde sorun olduğu ve milli takımın ilk maçlarında forma giyememesi ön görüldüğünden kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.



    TRABZON'A GELİNCE KONTROLLER YAPILACAK
    Afrika Kupası'nda forma giyemeyecek olan Djaniny'nin Trabzon'a geldikten sonra yapılacak kontroller sonrası sağlık durumunun netleşeceği ve sahalara dönüş süresinin belli olacağı belirtildi.
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        Haberler Spor Son dakika: Resmi açıklama geldi! Trabzonsporlu Djaniny geri dönüyor
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