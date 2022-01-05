Son dakika: Resmi açıklama geldi! Trabzonsporlu Djaniny geri dönüyor

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Djaniny Semedo'nun Afrika Kupası macerası başlamadan sona erdi…
Afrika Kupası için Yeşil Burun Adaları'nın kadrosunda yer alan golcü oyuncunun arka adalesinde sorun olduğu ve milli takımın ilk maçlarında forma giyememesi ön görüldüğünden kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.
TRABZON'A GELİNCE KONTROLLER YAPILACAK
Afrika Kupası'nda forma giyemeyecek olan Djaniny'nin Trabzon'a geldikten sonra yapılacak kontroller sonrası sağlık durumunun netleşeceği ve sahalara dönüş süresinin belli olacağı belirtildi.