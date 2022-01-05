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    • Spor
    • 05.01.2022 18:28
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    • 05.01.2022 18:28
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    Galatasaray'da topun ağzındaki isimdi! Aytaç Kara kıymete bindi

    Galatasaray'da transfer sezonunun başlamasıyla birlikte gönderilecekler arasında ismi geçen Aytaç Kara kıymete bindi. Takım içinde artan koronavirüs vakaları ve Afrika Kupası'na iki oyuncu gitmesinin ardından Kara'nın gönderilmesi kararından vazgeçildi.

    EMRE AKDENİZ
    Takvim özel | Aytaç Kara kıymete bindi

    Sakatlıklar ve Covid-19 vakalarına ek olarak Afrika Kupası'nda iki futbolcusu bulunan Galatasaray'da ocak ayında yolların ayrılması beklenen Aytaç Kara'nın eksik isimlerin fazlalığı sebebiyle takımdan gönderilmesi yönünde alınan kararın durdurulduğu öğrenildi.

    Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da eksiklerin fazlalığı takımdan ayrılması gündeme gelen Aytaç Kara'nın işine yaradı.

    Kadrosunda 12 eksiği bulunan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in olası yeni Covid-19 vakalarını da göz önüne alarak Aytaç'ın transferine şimdilik onay vermediği ve oyuncu ile ilgili tekliflerin bekletildiği öğrenildi.
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        Haberler Spor Galatasaray'da topun ağzındaki isimdi! Aytaç Kara kıymete bindi
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