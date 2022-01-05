BJK ANT TFF Süper Kupa maçı canlı izleme yolları! ŞİFRESİZ! Beşiktaş Antalyaspor canlı maçı nasıl izlenir? İşte maçın 11'leri...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR SÜPER KUPA CANLI İZLE! Futbolseverler Beşiktaş Antalyaspor maçı hakkında araştırmalar yapıyor. Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor canlı maçı nasıl izlenir? Maçın hakemi kim? BJK ANT TFF Süper Kupa maçının 11'lerinde kimler var? Maç şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte heyecan dolu dev maça dair son dakika bilgiler ve CANLI MAÇ izleme yolları...
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Bahadır, Güray, Bünyamin, Doğukan, Poli, Ghacha, Amilton, Mukairu
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Bu akşam oynanacak Beşiktaş Antalyaspor TFF Süper Kupa maçı ATV'de naklen yayınlanacak. Maç saat 20:45'te başlayacak.
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BEŞİKTAŞ 6'NCI, ANTALYASPOR İLK KEZ
Beşiktaş, oynanacak karşılaşma ile 6'ncı kez Turkcell Süper Kupa'da boy gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götürmeyi başardı.
İlk kez düzenlenen 2006 yılında, kupanın finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Mert Nobre'nin golüyle 1-0 galip gelerek Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi. Öte yandan finalin bir diğer ekibi Fraport TAV Antalyaspor ise oynanacak karşılaşma ile ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak.
İKİ TEKNİK ADAM DA İLK KUPASINI KAZANMAK İSTİYOR
Turkcell Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda. Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi alan Karaveli'nin Süper Kupa'yı kazanması halinde takımın başında sezon sonuna kadar görev alması bekleniyor.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin'in ise teknik direktörlük kariyeri, 5 Ekim'de başladı. Akdeniz ekibinin teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasıyla birlikte futbol sorumlusu olarak göreve gelen Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerinin 3'üncü ayında kupa kazanma fırsatını elinde bulunduruyor. Genç teknik adam, Antalyaspor'un başında çıktığı 14 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.