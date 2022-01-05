Galatasaray'da sadece 3 futbolcu forma giyebilir durumda

Sarı-Kırmızılılar'ın sezonun ilk haftasında Giresunspor deplasmanında sahaya çıkan 11'inden sadece 3 futbolcu cumartesi günü forma giyebilecek durumda.
Galatasaray 16 Ağustos'ta oynadığı ve 2-0 kazandığı o maça Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Feghouli, Kerem ve Diagne 11'iyle çıkmıştı.
Ancak cumartesi oynanacak rövanş öncesi Muslera, Boey, Luyindama ve Diagne sakat. Marcao ve Kerem cezalı. Van Aanholt'un Covid-19 testi pozitif. Feghouli ise Afrika Kupası'nda.