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    • Spor
    • 05.01.2022 12:25
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    • 05.01.2022 12:33
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    Galatasaray'da sadece 3 futbolcu forma giyebilir durumda

    İkinci yarının ilk haftasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da çok büyük bir kadro sıkıntısı yaşanıyor. Çeşitli nedenlerle tam 13 futbolcusundan yararlanamayacak olan teknik direktör Fatih Terim ilk 11’i oluşturmakta çok zorlanıyor.

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    Sarı-Kırmızılılar'ın sezonun ilk haftasında Giresunspor deplasmanında sahaya çıkan 11'inden sadece 3 futbolcu cumartesi günü forma giyebilecek durumda.

    Galatasaray 16 Ağustos'ta oynadığı ve 2-0 kazandığı o maça Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Feghouli, Kerem ve Diagne 11'iyle çıkmıştı.

    Ancak cumartesi oynanacak rövanş öncesi Muslera, Boey, Luyindama ve Diagne sakat. Marcao ve Kerem cezalı. Van Aanholt'un Covid-19 testi pozitif. Feghouli ise Afrika Kupası'nda.
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