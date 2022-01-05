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    • Spor
    • 05.01.2022 12:28
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    • 05.01.2022 12:28
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    Kerem Aktürkoğlu değerine değer katıyor! Birçok Avrupa kulübü peşinde

    Galatasaray’ın ve Türk futbolunun yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu değerine değer katıyor. Bu sezon gösterdiği müthiş performansla birçok Avrupa kulübünü peşine takan genç yıldızın fiyatı da sürekli yükseliyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Değeri tam 55 kat arttı

    Transfermark isimli internet sitesinin fiyat değerlendirmesine göre 4 Ocak itibariyle Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 11 milyon Euro'ya çıktı.
    Geçtiğimiz sezon başında 3. Lig kulübü Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan yıldız futbolcunun Florya'ya ilk ayak bastığındaki fiyatı ise sadece 200 bin Euro'ydu.




    55 KATLIK ARTIŞ
    Kerem'in 21 Ocak 2021'de 350 bin Euro'ya çıkan değeri 16 Mart'ta 1.2 milyon Euro'ya yükseldi. Milli futbolcunun fiyatı 25 Mayıs'ta 3.5 milyon Euro, 12 Ekim'de 6 milyon Euro ve son olarak da 4 Ocak 2022'de 11 milyon Euro seviyesine ulaştı.



    Böylece Kerem Aktürkoğlu'nun yaklaşık 1.5 yılda değeri tam 55 kat artmış oldu.

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        Haberler Spor Kerem Aktürkoğlu değerine değer katıyor! Birçok Avrupa kulübü peşinde
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