Kerem Aktürkoğlu değerine değer katıyor! Birçok Avrupa kulübü peşinde

Transfermark isimli internet sitesinin fiyat değerlendirmesine göre 4 Ocak itibariyle Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 11 milyon Euro'ya çıktı.

Geçtiğimiz sezon başında 3. Lig kulübü Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan yıldız futbolcunun Florya'ya ilk ayak bastığındaki fiyatı ise sadece 200 bin Euro'ydu.