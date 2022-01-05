Kerem Aktürkoğlu değerine değer katıyor! Birçok Avrupa kulübü peşinde

Transfermark isimli internet sitesinin fiyat değerlendirmesine göre 4 Ocak itibariyle Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 11 milyon Euro'ya çıktı.
Geçtiğimiz sezon başında 3. Lig kulübü Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan yıldız futbolcunun Florya'ya ilk ayak bastığındaki fiyatı ise sadece 200 bin Euro'ydu.
55 KATLIK ARTIŞ
Kerem'in 21 Ocak 2021'de 350 bin Euro'ya çıkan değeri 16 Mart'ta 1.2 milyon Euro'ya yükseldi. Milli futbolcunun fiyatı 25 Mayıs'ta 3.5 milyon Euro, 12 Ekim'de 6 milyon Euro ve son olarak da 4 Ocak 2022'de 11 milyon Euro seviyesine ulaştı.
Böylece Kerem Aktürkoğlu'nun yaklaşık 1.5 yılda değeri tam 55 kat artmış oldu.