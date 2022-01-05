Süper Kupa maçı şifreli mi, şifresiz mi? ATV canlı yayın izleme linki! Beşiktaş Antalyaspor maçı ATV canlı yayın izleme ekranı!

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu - Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan Karaman, Larin, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Poli, Hakan, Amilton, Ghacha, Doğukan Sinik, Mukairu

GHEZZAL, COVID-19 OLDU

Süper Kupa Finali öncesinde Beşiktaş'taki eksikler dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip Uysal, Can Bozdoğan, Salih Uçan, Güven Yalçın ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra kamp kadrosuna alınmayan Oğuzhan Özyakup ile birlikte sakatlıkları devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal'dan bu karşılaşmada faydalanamayacak. Öte yandan Rachid Ghezzal da Covid-19 testi pozitif çıktığı için kadrodan çıkarıldı.

5 FİNALE 1 KUPA

Beşiktaş, bu akşam 6'ncı kez Süper Kupa'da boy gösterecek. Siyahbeyazlı ekip, daha önce oynadığı 5 süper kupa finalinin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. İlk kez 2006 yılında düzenlenen, finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelen siyah- beyazlılar, Mert Nobre'nin golüyle 1-0 galip gelerek Süper Kupa'yı müzesine götürme başarısı gösterdi. Antalyaspor ise bugün ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak.