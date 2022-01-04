Yunus Akgün'ün referansı Mario Balotelli! İtalyan devlerinin radarına girdi

İtalyan kulüpleri Fiorentina, Lazio ve Roma'nın takip ettiği bilinen Adana Demirsporlu Yunus Akgün ile ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Bonservisi Galatasaray'da olan ve kiralık olarak Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Akgün, bu sezonki performansıyla Avrupa'nın devlerine peşine takmıştı.
Fiorentina, Lazio ve Roma'nın takibinde olan Yunus'un İtalyan kulüplerinin radarına girmesinde ise takım arkadaşı Mario Balotelli'nin büyük bir payı olduğu ortaya çıktı.
İtalyan futbolunun ünlü figürlerinden olan Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'da forma giymesi sebebiyle Mavi Şimşekler'in maçlarının Çizme'de yoğun bir ilgi gördüğü ve Yunus Akgün'ün de bu sayede İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardığı öne sürülüyor.