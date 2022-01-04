Yunus Akgün'ün referansı Mario Balotelli! İtalyan devlerinin radarına girdi

İtalyan kulüpleri Fiorentina, Lazio ve Roma'nın takip ettiği bilinen Adana Demirsporlu Yunus Akgün ile ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Bonservisi Galatasaray'da olan ve kiralık olarak Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Akgün, bu sezonki performansıyla Avrupa'nın devlerine peşine takmıştı.