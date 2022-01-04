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    • Spor
    • 04.01.2022 12:03
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    • 04.01.2022 12:19
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    Yunus Akgün'ün referansı Mario Balotelli! İtalyan devlerinin radarına girdi

    Bu sezon Adana Demirspor forması ile ligde ve kupada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'ün özellikle İtalyan ekiplerinin radarına girmesinde Mario Balotelli'nin etkili olduğu ortaya çıktı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Yunus’un referansı Balotelli! İtalyan devlerinin radarında

    İtalyan kulüpleri Fiorentina, Lazio ve Roma'nın takip ettiği bilinen Adana Demirsporlu Yunus Akgün ile ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Bonservisi Galatasaray'da olan ve kiralık olarak Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Akgün, bu sezonki performansıyla Avrupa'nın devlerine peşine takmıştı.

    Fiorentina, Lazio ve Roma'nın takibinde olan Yunus'un İtalyan kulüplerinin radarına girmesinde ise takım arkadaşı Mario Balotelli'nin büyük bir payı olduğu ortaya çıktı.

    İtalyan futbolunun ünlü figürlerinden olan Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'da forma giymesi sebebiyle Mavi Şimşekler'in maçlarının Çizme'de yoğun bir ilgi gördüğü ve Yunus Akgün'ün de bu sayede İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardığı öne sürülüyor.

        Balotelli, özellikle ligin son bölümünde büyük bir çıkış yakalayan Yunus Akgün'ün sahada en iyi anlaştığı isimlerden biri olarak da göze çarpıyor ve bu iki ismin sahadaki uyumu büyük bir fark yaratıyor.

        Bu sezon kiralık oynadığı Adana Demirspor formasıyla kalan bölümde 6 gol, 10 asistlik bir performans ortaya koyan Yunus Akgün için Avrupa'nın önemli kulüplerinin Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

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