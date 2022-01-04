Koronavirüs vakaları sonrası Fenerbahçe'de Berke Özer'e koruma kalkanı!

Alternatifi olmayan Berke'den bu süreçte kendisine dikkat çok etmesi istendiği ifade ediliyor. Altay'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan Berke Özer'in yedeği konumundaki 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin'in kariyerinde Süper Lig deneyimi bulunmuyor. Bu durum olası bir olumsuzluk için endişe yaratıyor.

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