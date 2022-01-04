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    • Spor
    • 04.01.2022 12:26
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    • 04.01.2022 12:26
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    Koronavirüs vakaları sonrası Fenerbahçe'de Berke Özer'e koruma kalkanı!

    Kış aylarıyla birlikte artan yeni tip koronavirüs vakaları sonrası Fenerbahçe'de de Başkan Ali Koç ve bazı isimlerin testleri pozitif çıkmıştı. Kötü haberler sonrası takımda Kovid-19 alarmı verilirken kaleci Berke Özer için ise ayrı bir koruma kalkanı oluşturuldu.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
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    Süper Lig'e verilen 1 haftalık arada birçok takımda yeni tip koronavirüs vakaları artış gösterirken, Fenerbahçe'de de Başkan Ali Koç'un yanı sıra bazı isimler hastalığa yakalanmıştı. Adana Demir maçı öncesi Samandıra'da Kovid-19 alarmı verilirken, kaleci Berke Özer için ise ayrı bir koruma kalkanı oluşturuldu.

    ÖNLEMLER ARTTI
    Fenerbahçe'de 10 Ocak'ta oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi Kovid-19 önlemleri bir hayli artırılmış durumda.

    BÜYÜK ÇABA HARCANIYOR
    İkinci kez pozitif çıkan Başkan Ali Koç'un yanı sıra kulüpte bazı isimlerin de hastalığa yakalandığı ve yeni vakaların çıkmaması adına büyük çaba harcandığı öğrenildi.

        Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sebebiyle eldeki tek kaleci olan Berke Özer için özel bir koruma kalkanı oluşturulduğu belirtiliyor.

        Alternatifi olmayan Berke'den bu süreçte kendisine dikkat çok etmesi istendiği ifade ediliyor. Altay'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan Berke Özer'in yedeği konumundaki 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin'in kariyerinde Süper Lig deneyimi bulunmuyor. Bu durum olası bir olumsuzluk için endişe yaratıyor.

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        Haberler Spor Koronavirüs vakaları sonrası Fenerbahçe'de Berke Özer'e koruma kalkanı!
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