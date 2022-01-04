Koronavirüs vakaları sonrası Fenerbahçe'de Berke Özer'e koruma kalkanı!

Süper Lig'e verilen 1 haftalık arada birçok takımda yeni tip koronavirüs vakaları artış gösterirken, Fenerbahçe'de de Başkan Ali Koç'un yanı sıra bazı isimler hastalığa yakalanmıştı. Adana Demir maçı öncesi Samandıra'da Kovid-19 alarmı verilirken, kaleci Berke Özer için ise ayrı bir koruma kalkanı oluşturuldu.
ÖNLEMLER ARTTI
Fenerbahçe'de 10 Ocak'ta oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi Kovid-19 önlemleri bir hayli artırılmış durumda.
BÜYÜK ÇABA HARCANIYOR
İkinci kez pozitif çıkan Başkan Ali Koç'un yanı sıra kulüpte bazı isimlerin de hastalığa yakalandığı ve yeni vakaların çıkmaması adına büyük çaba harcandığı öğrenildi.