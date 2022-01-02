Süper Lig’de Covid endişesi!

Covid-19 özellikle omicron varyantının etkisiyle tüm dünyada etkisini giderek artırmaya başladı. Maçlara ara vermeden devam eden Premier Lig'de birçok karşılaşma, takımlarda artan vakalar nedeniyle erteleniyor. İngiltere'de son 15 gün içinde 150'ye yakın pozitif vaka ortaya çıkarken, benzer bir durum İtalya'da ve İspanya'da da yaşanıyor.