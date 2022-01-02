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    • Spor
    • 02.01.2022 13:52
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    • 02.01.2022 13:53
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    Süper Lig'de Covid endişesi!

    Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının perdesi 7 Ocak’ta açılacak. Herkes bir an önce maçların başlamasını büyük bir heyecanla beklerken, artan Covid-19 vakaları Süper Lig’in önünde ciddi bir tehdit oluşturuyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Süper Lig’de Covid endişesi!

    Covid-19 özellikle omicron varyantının etkisiyle tüm dünyada etkisini giderek artırmaya başladı. Maçlara ara vermeden devam eden Premier Lig'de birçok karşılaşma, takımlarda artan vakalar nedeniyle erteleniyor. İngiltere'de son 15 gün içinde 150'ye yakın pozitif vaka ortaya çıkarken, benzer bir durum İtalya'da ve İspanya'da da yaşanıyor.

    Alınan bilgilere göre Türkiye Futbol Federasyonu artan vakalar sonrası gelişmeleri çok büyük bir dikkatle izliyor. Ligimize ara verilmesi ve birçok futbolcunun tatil için yurtdışına çıkması, endişelerin boyutlarını daha da artırıyor.

    Önümüzdeki hafta yapılmaya başlanacak rutin Covid-19 testlerinin ardından Süper Lig takımlarında çok sayıda pozitif vaka çıkmasından endişe ediliyor. Kötü senaryonun gerçeğe dönüşmesi halinde birçok maçın oynanamama ihtimali ortaya çıkacak. Buna bağlı olarak da lig fikstüründe büyük bir kriz yaşanacak.

        Son zamanlarda kadın ve erkek basketbol takımlarımızda Covid-19 vakalarının büyük bir artış göstermesi, TFF'nin endişelerini iyice artırmış durumda.
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