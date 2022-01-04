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    • Spor
    • 04.01.2022 16:46
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    • 04.01.2022 16:46
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    Özel Haber I Rakamlar güncellendi! Süper Lig'in zirvesinde artık Uğurcan Çakır var

    Dünyaca ünlü futbol değerleme sitesi transfermarkt, Süper Lig kulüplerinin ve futbolcuların yeni piyasa değerlerini açıkladı. Süper Lig'in en pahalı futbolcusu 17 milyon Euro'luk piyasa değeri ile Trabzonsporlu Uğurcan Çakır oldu.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Süper Lig’in zirvesinde artık Uğurcan var

    Uğurcan Çakır Süper Lig'in zirvesine çıktı... Bu sezon Avrupa'da kurtarış yüzdesi en yüksek kaleci olan Uğurcan Çakır, 17 milyon Euro'luk piyasa değeri ile Süper Lig'in en pahalı futbolcusu unvanını eline geçirmeyi başardı.

    Uğurcan'dan önce bu kulvarda zirvede olan BeşiktaşMiralem Pjanic'in piyasa değeri ise yeni açıklanan verilere göre 15 milyon Euro'ya geriledi.

    Yeni verilere göre Fenerbahçe 131 milyon Euro'luk kadro değeri ile Süper Lig'in en pahalı takımı olurken, Sarı-Lacivertli takımda Attila Szala 15 milyon Euro'luk değeri ile Fenerbahçe'nin en pahalı futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

    Galatasaray'da ise Marcao'nun piyasa değeri 15 milyon Euro'ya yükseldi ve Szalai, Altay Bayındır, Marcao ve Pjanic, Uğurcan'ın ardından ikinci sırayı paylaştı.
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        Haberler Spor Özel Haber I Rakamlar güncellendi! Süper Lig'in zirvesinde artık Uğurcan Çakır var
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