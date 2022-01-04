Özel Haber I Rakamlar güncellendi! Süper Lig'in zirvesinde artık Uğurcan Çakır var

Uğurcan'dan önce bu kulvarda zirvede olan Beşiktaşlı Miralem Pjanic'in piyasa değeri ise yeni açıklanan verilere göre 15 milyon Euro'ya geriledi.

Yeni verilere göre Fenerbahçe 131 milyon Euro'luk kadro değeri ile Süper Lig'in en pahalı takımı olurken, Sarı-Lacivertli takımda Attila Szala 15 milyon Euro'luk değeri ile Fenerbahçe'nin en pahalı futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.