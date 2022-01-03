Trabzonspor Gürcü oyuncu İrakli Azarovi'yle büyük oranda anlaşma sağlandı

Sol bek transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor mutlu sona çok yakın. Yabancı kontenjanında boş olan 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu transfer hakkını kullanmak isteyen Bordo- Mavililer ilk olarak Almanya'nın Union Berlin takımında forma giyen Puchacz için teklif yapmıştı.
1 MİLYON EURO'NUN ÜZERİ
Ancak Alman ekibi ile rakamsal konularda anlaşma sağlanamayınca ibre yeniden İrakli Azarovi'ye döndü. Yönetim, Gürcü oyuncuyu kadrosuna katmak için Dinamo Batumi kulübüne son bir resmi teklif yaptı. Bu teklifteki rakamın 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu, Azarovi'nin de Türkiye'ye gelme fikrine sıcak baktığı ifade edildi.
MENAJER ÇIK ARADAN!
Genç futbolcu sezon başında da gündeme gelmiş ancak transferi son anda gerçekleşmemişti. Aradan geçen süre içerisinde Trabzonspor scout ekibi oyuncuyu birçok kez izledi ve hakkında olumlu raporlar verdi. Oyuncunun menajerinin ise Azarovi'yi Rusya'ya götürmek için çabaladığı ancak Şota ve Arçil Arveladze'nin de oyuncuya Trabzonspor lehine baskı yaptığı öğrenildi. (Yunus Emre SEL)