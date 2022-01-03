Trabzonspor Gürcü oyuncu İrakli Azarovi'yle büyük oranda anlaşma sağlandı





MENAJER ÇIK ARADAN!

Genç futbolcu sezon başında da gündeme gelmiş ancak transferi son anda gerçekleşmemişti. Aradan geçen süre içerisinde Trabzonspor scout ekibi oyuncuyu birçok kez izledi ve hakkında olumlu raporlar verdi. Oyuncunun menajerinin ise Azarovi'yi Rusya'ya götürmek için çabaladığı ancak Şota ve Arçil Arveladze'nin de oyuncuya Trabzonspor lehine baskı yaptığı öğrenildi. (Yunus Emre SEL)

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