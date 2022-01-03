Süper Lig'de 2017-18 sezonunda gol kralı olan Bafetimbi Gomis Türkiye'ye geri dönüyor!

Galatasaray'da forma giydiği dönemde ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Bafetimbi Gomis ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'de ilk yarıdaki performansıyla büyük alkış toplayan Konyaspor'un Fransız golcünün peşinde olduğu öğrenildi. 36 yaşındaki Gomis bu sezon Suudi Arabistan Süper Ligi'nde 14 maçta 8 gol kaydetti. Bu gollerin ikisini penaltıdan ağlara gönderdi. Tecrübeli golcü, geçen sezon 42 maçta 30 gol atmıştı. Toplamda ise 142 maçta 104 gol atıp 16 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 1.6 milyon Euro olan Gomis'in Al Hilal ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.