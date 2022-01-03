Fenerbahçe'de flaş forvet bombası! Sarı-Lacivertliler'in eski gözdesi Moussa Marega için tekrar masaya oturmak istiyor

Mergım Berisha, Serdar Dursun ve Enner Valencia'nın kötü performansı sonrası devre arasında forvet transferini gündemine alan Fenerbahçe için çok flaş bir iddia geldi. Suudi Arabistan basını, Sarı- Lacivertliler'in eski gözdesi Moussa Marega için yeniden harekete geçtiğini söyledi. Sezon başında Porto ile sözleşmesi biten Malili golcüyü kadrosuna katmak için çok büyük bir uğraş veren Fenerbahçe yönetimi yapılan uzun pazarlıklara rağmen transferde istediği hedefe ulaşmayı başaramamıştı.