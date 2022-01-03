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    Fenerbahçe'de flaş forvet bombası! Sarı-Lacivertliler'in eski gözdesi Moussa Marega için tekrar masaya oturmak istiyor

    Devre arasında forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe inç flaş bir iddia geldi. Suudi Arabistan basını, Sarı-Lacivertliler’in eski gözdelerinden Moussa Maregaiç in yeniden harekete geçtiğini iddia etti.

    Moussa Marega bombası

    Mergım Berisha, Serdar Dursun ve Enner Valencia'nın kötü performansı sonrası devre arasında forvet transferini gündemine alan Fenerbahçe için çok flaş bir iddia geldi. Suudi Arabistan basını, Sarı- Lacivertliler'in eski gözdesi Moussa Marega için yeniden harekete geçtiğini söyledi. Sezon başında Porto ile sözleşmesi biten Malili golcüyü kadrosuna katmak için çok büyük bir uğraş veren Fenerbahçe yönetimi yapılan uzun pazarlıklara rağmen transferde istediği hedefe ulaşmayı başaramamıştı.



    ÇOK UZUN SÜRE UĞRAŞILDI
    Marega kendisine ekonomik anlamda en iyi teklifi yapan takım olan Al Hilal'le 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun Katar'da şu ana kadar aradığını bulamadığı ve takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürülüyor.



    10 MAÇTA 3 GOL ATABİLDİ
    İddialara göre Marega'nın menajeri Fenerbahçe ile temasa geçerek yıldız futbolcuyu önerdi. Sarı-Lacivertliler'le beraber Fransız ekibi St. Etienne'in de Malili yıldızı gündemine aldığı belirtildi. Al Hilal formasıyla 10 maça çıkan Marega 3 gol atabildi.
        Emeklilikte yaşı bekleyenlere müjde
        Haberler Spor Fenerbahçe'de flaş forvet bombası! Sarı-Lacivertliler'in eski gözdesi Moussa Marega için tekrar masaya oturmak istiyor
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