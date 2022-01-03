Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile 4.5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştı!

4.5 YILLIK SÖZLEŞME

Ferdi'nin kısa süre içinde 4.5 yıllık yeni sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Bu sezon farklı mevkilerde görev yapan ve performansıyla taraftarların sevgilisi olan yıldız futbolcu ile birçok kulüp ilgileniyordu.