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    • Spor
    • 03.01.2022 11:33
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    • 03.01.2022 11:54
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    Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile 4.5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştı!

    Son dakika haberi! Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ile anlaşma sağladı. Bu sezon müthiş bir performans sergileyen genç yıldızla 4.5 yıllık yeni sözleşme konusunda el sıkışıldı. Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Anlaşma tamam! Ferdi imzayı atıyor

    Fenerbahe yönetimi, Ferdi'nin milli takım tercihi konusundaki belirsizlik nedeniyle görüşmeleri ağırdan alıyordu. 22 yaşındaki futbolcunun Hollanda'yı seçmesi durumunda bir anda yabancı oyuncu statüsüne geçecek olması sıkıntı yaratıyordu.


    Ancak Ferdi'nin dün Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u arayarak Türkiye'yi seçtiğini söylemesinin ardından görüşmeler hemen hız kazandı.



    PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM
    Gelen son haberlere göre, bugün itibariyle Fenerbahçe ve genç yıldız arasında prensip anlaşması sağlandı.

        4.5 YILLIK SÖZLEŞME
        Ferdi'nin kısa süre içinde 4.5 yıllık yeni sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Bu sezon farklı mevkilerde görev yapan ve performansıyla taraftarların sevgilisi olan yıldız futbolcu ile birçok kulüp ilgileniyordu.


        Süper Lig'de 15 maçta 2 gol atıp, 1 asist yapan Ferdi Kadıoğlu 2018 yılında Nec Nijmegen'den 1.4 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

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