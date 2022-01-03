Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile 4.5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştı!

Fenerbahe yönetimi, Ferdi'nin milli takım tercihi konusundaki belirsizlik nedeniyle görüşmeleri ağırdan alıyordu. 22 yaşındaki futbolcunun Hollanda'yı seçmesi durumunda bir anda yabancı oyuncu statüsüne geçecek olması sıkıntı yaratıyordu.
Ancak Ferdi'nin dün Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u arayarak Türkiye'yi seçtiğini söylemesinin ardından görüşmeler hemen hız kazandı.
PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM
Gelen son haberlere göre, bugün itibariyle Fenerbahçe ve genç yıldız arasında prensip anlaşması sağlandı.