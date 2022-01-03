SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Turkcell Süper Kupa finali öncesi şok! 5 oyuncu kadroda yok

Beşiktaş'ta 5 Ocak'ta Katar'ın başkenti Doha'da Antalyaspor'la oynanacak Turkcell Süper Kupa finali öncesi şok yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU..."
"Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.
Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir."