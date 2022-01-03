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    • Spor
    • 03.01.2022 13:45
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    • 03.01.2022 13:49
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    SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Turkcell Süper Kupa finali öncesi şok! 5 oyuncu kadroda yok

    Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta Turkcell Süper Kupa finali öncesinde büyük şok yaşanıyor. 5 Ocak'ta Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

    Beşiktaş’ta şok! 5 oyuncuda üst solunum yolu...

    Beşiktaş'ta 5 Ocak'ta Katar'ın başkenti Doha'da Antalyaspor'la oynanacak Turkcell Süper Kupa finali öncesi şok yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

    "ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU..."
    "Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

    Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir."

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Turkcell Süper Kupa finali öncesi şok! 5 oyuncu kadroda yok
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