Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a mesaj var! Aklı fikri Cimbom'da

Galatasaray'ın eski yıldızı, Sarı-Kırmızılı kulübe dönmek için can atıyor... Sosyal medyadan sürekli Galatasaray formalı paylaşımlarda bulunuyor.
Daha önce 3 kez Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun transfer dönemi yaklaşırken Sarı-Kırmızılı formayla sürekli paylaşımlarda bulunması "Galatasaray'a mesaj mı yolluyor" diye yorumlandı.
24 yaşındaki yıldızın, Yunan ekibi Olympiakos ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yunan kulübünün ise Henry Onyekuru'nun yüksek maliyetinden kurtulmak istediği ve transferine izin vereceği öğrenildi.