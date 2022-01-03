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    • Spor
    • 03.01.2022 13:24
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    • 03.01.2022 13:30
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    Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a mesaj var! Aklı fikri Cimbom'da

    Daha önce 3 kez Galatasaray'a kiralık olarak gelen Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı ekibe bir kez daha dönmek için can atıyor. Sosyal medya hesabından sürekli Galatasaray'la ilgili paylaşımlarda bulunan Nijeryalı ismin paylaşımları "Sarı-kırmızılı ekibe mesaj gönderiyor" şeklinde yorumlandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Onyekuru’dan G.Saray’a mesaj var! Aklı fikri Cimbom’da

    Galatasaray'ın eski yıldızı, Sarı-Kırmızılı kulübe dönmek için can atıyor... Sosyal medyadan sürekli Galatasaray formalı paylaşımlarda bulunuyor.

    Daha önce 3 kez Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun transfer dönemi yaklaşırken Sarı-Kırmızılı formayla sürekli paylaşımlarda bulunması "Galatasaray'a mesaj mı yolluyor" diye yorumlandı.

    24 yaşındaki yıldızın, Yunan ekibi Olympiakos ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yunan kulübünün ise Henry Onyekuru'nun yüksek maliyetinden kurtulmak istediği ve transferine izin vereceği öğrenildi.

        Cimbom'da 71 karşılaşmada 22 gol atan, 12 de asist yapan Onyekuru, Monaco, Anderlecht ve Olympiakos'ta ise bir türlü dikiş tutturamadı. Galatasaray'daki performansının yanına bile yaklaşamadı.

        Galatasaray ise kanat transferi için şu anda birçok isimle transfer görüşmesi gerçekleştiriyor. Rosenborglu Emil Ceide ve Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken Sarı-Kırmızılılar'ın kanat transferi için öncelikleri arasında yer alıyor.

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