Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a mesaj var! Aklı fikri Cimbom'da

Galatasaray ise kanat transferi için şu anda birçok isimle transfer görüşmesi gerçekleştiriyor. Rosenborglu Emil Ceide ve Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken Sarı-Kırmızılılar'ın kanat transferi için öncelikleri arasında yer alıyor.

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