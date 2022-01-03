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    • Spor
    • 03.01.2022 15:47
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    • 03.01.2022 15:48
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    Feghouli için Başakşehir'den Galatasaray'ı şok eden talep!

    Edin Visca ile yollarını ayırmaya hazırlanan Başakşehir, Boşnak futbolcunun yerine transfer etmek istediği Sofiane Feghouli için Galatasaray ile masaya oturdu. Turuncu-Lacivertli kulübün transfer için Cimbom’a sunduğu şartlar ise Sarı-Kırmızılılar’da şok etkisi yarattı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Feghouli için Başakşehir’den şok talep!

    Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve Sarı-Kırmızılı kulübün yüksek maliyeti sebebiyle yollarını ayırmayı düşündüğü Sofiane Feghouli'nin şu ana kadarki en ciddi talibi Medipol Başakşehir oldu.

    Edin Visca'yı satmaya hazırlanan Turuncu-Lacivertliler'in Boşnak yıldızın boşluğunu Cimbom'un sağ kanat oyuncusu Feghouli ile doldurmak istediği ve transfer için Sarı-Kırmızılı yönetim ile görüşme yaptığı ortaya çıktı.

    Başakşehir'in sezonun kalan kısmında Galatasaray'dan 1 milyon 900 bin Euro kazanacak olan Feghouli'nin maaşının yarısını karşılayabileceğini Sarı-Kırmızılılar'a ilettiği öğrenildi. Galatasaray cephesi ise Feghouli'nin yarım sezonluk maaşının en fazla 4'te 1'ini karşılayabileceğini belirtti. Bunun üzerine ise görüşmelere ara verildi.

        Başakşehir'in ise Visca'nın ayrılığının kesinleşmesi halinde Feghouli için girişimlerini hızlandırması ve tarafların orta yolu bulması bekleniyor.

        Haziran ayında boşa çıkacak olan Feghouli'yi önce kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen İstanbul ekibi, transferin gerçekleşmesi halinde ise yeni sözleşme için kararını sezon sonunda verecek.
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