Feghouli için Başakşehir'den Galatasaray'ı şok eden talep!

Başakşehir'in sezonun kalan kısmında Galatasaray'dan 1 milyon 900 bin Euro kazanacak olan Feghouli'nin maaşının yarısını karşılayabileceğini Sarı-Kırmızılılar'a ilettiği öğrenildi. Galatasaray cephesi ise Feghouli'nin yarım sezonluk maaşının en fazla 4'te 1'ini karşılayabileceğini belirtti. Bunun üzerine ise görüşmelere ara verildi.