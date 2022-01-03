Feghouli için Başakşehir'den Galatasaray'ı şok eden talep!

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve Sarı-Kırmızılı kulübün yüksek maliyeti sebebiyle yollarını ayırmayı düşündüğü Sofiane Feghouli'nin şu ana kadarki en ciddi talibi Medipol Başakşehir oldu.
Edin Visca'yı satmaya hazırlanan Turuncu-Lacivertliler'in Boşnak yıldızın boşluğunu Cimbom'un sağ kanat oyuncusu Feghouli ile doldurmak istediği ve transfer için Sarı-Kırmızılı yönetim ile görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Başakşehir'in sezonun kalan kısmında Galatasaray'dan 1 milyon 900 bin Euro kazanacak olan Feghouli'nin maaşının yarısını karşılayabileceğini Sarı-Kırmızılılar'a ilettiği öğrenildi. Galatasaray cephesi ise Feghouli'nin yarım sezonluk maaşının en fazla 4'te 1'ini karşılayabileceğini belirtti. Bunun üzerine ise görüşmelere ara verildi.