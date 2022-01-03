Real Madrid ve Barcelona transferi için kapışmıştı! Milli futbolcu Ahmed Kutucu ikinci lige kiralandı

İki yıl önce adı Real Madrid ve Barcelona ile de anılan Başakşehir'in genç futbolcusu Ahmed Kutucu, Almanya 2. Ligi ekiplerinden Sandhausen'e kiralandı.
Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, son dönemde yaşadığı düşüşe Turuncu-Lacivertli ekipte de dur diyemedi ve ligin ikinci yarısı için Almanya 2. Ligi ekiplerinden Sandhausen'e 6 aylığına kiralandı.
İki yıl önce Schalke 04 forması ile Bundesliga'da yakaladığı çıkış sonrası Real Madrid ve Barcelona gibi dev kulüplerin ilgisini çekmeyi başaran genç futbolcu, ardından ise büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Kariyerinde çok keskin bir düşüşe imza attı.