Real Madrid ve Barcelona transferi için kapışmıştı! Milli futbolcu Ahmed Kutucu ikinci lige kiralandı

İki yıl önce Schalke 04 forması ile Bundesliga'da yakaladığı çıkış sonrası Real Madrid ve Barcelona gibi dev kulüplerin ilgisini çekmeyi başaran genç futbolcu, ardından ise büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Kariyerinde çok keskin bir düşüşe imza attı.