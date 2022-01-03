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    • Spor
    • 03.01.2022 22:12
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    • 03.01.2022 22:21
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    Real Madrid ve Barcelona transferi için kapışmıştı! Milli futbolcu Ahmed Kutucu ikinci lige kiralandı

    İki yıl önce transfer döneminde Real Madrid ve Barcelona gibi kulüpler milli futbolcumuz Ahmed Kutucu için adeta savaş vermişti. Başakşehir'in genç futbolcusu Ahmed Kutucu, Almanya 2. Ligi ekiplerinden Sandhausen'e kiralandı.

    EMRE AKDENİZ
    Milli futbolcu Ahmed Kutucu ikinci lige kiralandı

    İki yıl önce adı Real Madrid ve Barcelona ile de anılan Başakşehir'in genç futbolcusu Ahmed Kutucu, Almanya 2. Ligi ekiplerinden Sandhausen'e kiralandı.

    Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, son dönemde yaşadığı düşüşe Turuncu-Lacivertli ekipte de dur diyemedi ve ligin ikinci yarısı için Almanya 2. Ligi ekiplerinden Sandhausen'e 6 aylığına kiralandı.

    İki yıl önce Schalke 04 forması ile Bundesliga'da yakaladığı çıkış sonrası Real Madrid ve Barcelona gibi dev kulüplerin ilgisini çekmeyi başaran genç futbolcu, ardından ise büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Kariyerinde çok keskin bir düşüşe imza attı.

        Daha önce adı transferde sıkça üç büyüklerle de anılan Ahmed, geçen sezonun ikinci yarısında Hollanda 1. Ligi ekiplerinden Heracles'te forma giymişti. Başakşehir, Schalke'nin küme düşmesinin ardından ise genç forveti 500 bin Euro karşılığında transfer etmişti.

        Bu sezonun ilk yarısında Başakşehir forması ile de kendini göstermeyi başaramayan Ahmed, ligde sadece 3 maçta 37 dakika forma giyebildi.

        Gurbetçi futbolcu sezonun ikinci yarısında ise Sandhausen'de yeni bir çıkış arayacak.
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            Haberler Spor Real Madrid ve Barcelona transferi için kapışmıştı! Milli futbolcu Ahmed Kutucu ikinci lige kiralandı
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