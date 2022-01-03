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    Galatasaray İngiliz ekibi Tottenham'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ada’dan Lo Celso iddiası

    Orta saha açığını kapatmak isteyen Galatasaray’ın İngiliz ekibi Tottenham’da forma şansı bulamayan Arjantinli yıldızı kiralamak için harekete geçtiği iddia edildi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi Galatasaray haberleri...

    Ada’dan Lo Celso iddiası

    Sarı-kırmızılılar'ın Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham'da fazla forma şansı bulamayan yıldız oyuncu Lo Celso ile ilgilendiği iddia edildi. İngiliz medyasındaki haberlere göre Aslan, Arjantinli orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Bu sezon Premier Lig'de sadece 8 karşılaşmada forma giyen Lo Celso'nun gol ve asisti bulunmuyor. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun Londra ekibinde mutsuz olduğu ve devre arası takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Lo Celso, 36 kez Arjantin Milli Takım forması giyerken 2 de asiste imza attı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Arjantinli, 6,8 ve 10 numara oynayabiliyor. Kariyerinde 224 maça çıkan Tangocu 33 gol atarken 31 de asist yapmayı başardı.



    CİMBOM'DA 1 SORUN VAR!
    Aslan'da kaleci Fernando Muslera ile yönetim arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Başkan Burak Elmas, başkan seçilmeden önce eski yönetimin Muslera ile sözleşme uzatmasını eleştirmişti. Bunu duyan Uruguaylı kalecinin yeni yönetimle yıldızı barışmadı. Sezona kötü başlayan ve eski formundan uzak olan Uruguaylı kaleci, yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle de gönderilmek isteniyor.



    MAAŞINI G.SARAY ÖDEYECEK!
    Luyindama sezon sonuna kadar Antwerp'e kiralanacak. Maaşının yarısını da Aslan ödeyecek. Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Luyindama Antwerp'e kiralanacak... Sarı- Kırmızılılar, Belçika kulübü ile yaptığı anlaşmaya göre Luyindama'yı sezon sonuna kadar kiralayacak. Anlaşmaya göre Galatasaray, Antwerp'ten herhangi bir kiralama bedeli almayacak. Ayrıca Christian Luyindama'nın sezon sonuna kadar alacağı 600 bin Euro'nun yarısını da Sarı-Kırmızılılar ödeyecek. Yıldız futbolcunun birkaç gün içinde Belçika'ya giderek sağlık kontrolünder geçmesi, ardından da resmi imzayı atması bekleniyor... Süper Lig'de bu sezon sadece 7 maçta forma giyebilen Kongolu yıldız yaptığı hatalarla çok büyük tepki topladı. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncu Galatasaray'a gelmeden önce Belçika Ligi'nin dev kulüplerinden Standart Liege'de forma giyiyordu... Luyindama çapraz bağları koptuktan sonra bir türlü formunu bulamadı ve yedek kulübesine mahkum oldu.



        OĞULCAN+PARA İSTEDİLER
        G.Saray, Giresun'a kiraladığı Okan Kocuk'u devre arasında geri almak istiyor... Karadeniz temsilcisinin ise bir şartı var! Galatasaray, Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleci sıkıntısı çekiyor. Tecrübeli eldivenin şok sakatlığı sonrasında kaleye geçen İsmail Çipe ise yediği gollerle taraftarlar tarafından ağır dille eleştirdi... Cimbom bunun üzerine sezon başında Giresunspor'a kiralık verdiği Okan Kocuk'un peşine düştü. Karadeniz ekibi kiralık sözleşmesinin sonlanması için para+Oğulcan'ı kiralık olarak istedi... Sarı-Kırmızılılar'ın Giresunspor ise görüşmesi bu hafta içinde netleşecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de devre arasında takıma yerli bir kaleci alınmasını istiyor.

        YEDLİN'E SÜRPRİZ TALİP
        Galatasaray'ın devre arasında göndereceği isimler arasında yer alan DeAndre Yedlin'e sürpriz bir talip çıktı... ABD'li sağ beki Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin transfer listesine eklediği öğrenildi. İzmir temsilcisinin önümüzdeki günlerde Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalması bekleniyor.

        İSMAİL ÇOKÇALIŞ İLE YÜZ YÜZE!
        Cimbom, Bursaspor 'la olan sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan 21 yaşındaki İsmail Çokçalış ile görüşecek. Genç sağ bek ile anlaşılırsa sağ bek rotasyonu Boey ve İsmail Çokçalış'tan oluşacak. İsmail Çokçalış'ı Bundesliga ekipleri de yakından takip ediyor.

        ÇALIŞMALAR BUGÜN BAŞLIYOR
        G.Saray'da tatil sona erdi. Sarı-Kırmızılılar bugün toplanıyor. Cimbom bugün yapacağı idmanla Giresun maçı hazırlıklarına başlayacak.

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