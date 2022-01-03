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    Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Nice rotayı Tottenham’ın file bekçisi Hugo Lloris'e çevirdiği iddia edildi

    Beşiktaş'ın başarılı genç file bekçisi Ersin Destanoğlu’nu kadrosuna katmak isteyen Nice’in sezon sonu sözleşmesi Tottenham’da bitecek olan Hugo Lloris’i de listesine aldığı iddia edildi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ersin’in rakibi Lloris!

    Daha önce Fransız basınında yer alan iddialarda Ersin Destanoğlu için Lyon ve Nice takımlarının devreye girdiği iddia edilmişti. Nice Teknik Direktörü Galtier'in Ersin'i çok istediği de yazılıp çizilmişti. Fransız basınında yer alan haberde, Nice'in sezon sonunda Tottenham ile olan sözleşmesi sona erecek olan Hugo Lloris'le de yakından ilgilendiği belirtildi.



    COVİD'E YAKALANAN İSİM OĞUZHAN ÖZYAKUP!
    Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor ile Katar'ın başkenti Doha'da oynayacağı Süper Kupa maçı öncesinde bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu futbolcunun Oğuzhan Özyakup olduğu ortaya çıktı. Oğuzhan, Beşiktaş'ın 5 Ocak tarihinde Antalya ile oynayacağı Süper Kupa finali maçında forma giyemeyecek.



    ADEKUGBE'YE FENER KANCASI
    Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Hatay'ın Kanadalı sol beki için düğmeye bastı. ARA transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor'un Nijerya asıllı Kanadalı sol beki Samuel Adekugbe'yi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Başarılı sol bek, geçtiğimiz Ağustos ayının başında Norveç'in Valerenga takımından 400 Bin Euro bonservis bedeli karşılığında Hatayspor'a transfer olmuştu. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın Adekugbe'yi takımda tutmak istediği fakat son kararın teklifi alan Atakaş Hatayspor yönetiminde olduğu belirtildi. Adekugbe'ye Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu iddia edildi.



        STOPERE POROZO İDDİASI
        Portekiz basını Kim ve Szalai'ye gelen teklifler sonrasında Fenerbsahçe'nin Boavista'nın Ekvadorlu stoperi Jackson Porozo için nabız yokladığını yazdı.



        FERDİ KADIOĞLU GERİ DÖNDÜ!
        Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, dünkü idmanda yer aldı. Genç oyuncunun dönüşü sevinçle karşılandı.



        A LLAHYA R ÇILGINLIĞI
        Zorya ile kiralık sözleşmesi sona eren İranlı golcüye Süper Lig'den 7 kulüp talip oldu. Zorya'daki performansıyla alkış alan Allahyar sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. İranlı forvet için Süper Lig ekipleri harekete geçerken tam 7 kulübün Fenerbahçe ile temas kurduğu öğrenildi. Ayrıca Belçika, Rusya ve Ukrayna'dan da kulüpler genç yıldızın peşinde.



            SOLBAKKEN İÇİN SON TEKLİF
            Trabzonspor, Galatasaray'ın da gündeminde olan Norveçli yıldız oyuncu için son bir teklifte daha bulundu. Trabzonspor, Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken için daha önce yaptığı iki görüşmede sonuç alamamıştı. Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan 23 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un geri adım atmadığı ortaya çıktı. Her iki kanatta da oynayabilen oyuncunun menajeri de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bodo Glimt ile sözleşme uzatmayacaklarını ve takımdan ayrılmak için gelen tekliflerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti. Trabzonspor'un Solbakken için taksitler halinde ödenecek şekilde yeni bir teklif yaptığı öğrenilirken rakamın ise ne kadar olduğu paylaşılmadı.



            NWAKAEME MÜJDESİ!
            Trabzonspor, Yeni Malatya maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanda sakatlığını atlatan Nwakaeme de yer aldı. Süper Lig'in lideri Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının ilk haftasında 7 Ocak Cuma günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bordo- mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından takım halinde yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Bir süredir sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme de antrenmanda yer aldı. Nijeryalı futbolcunun geri dönüşü teknik heyet tarafından büyük bir sevinç ile karşılandı. Trabzonspor, bugün yapacağı idmanla Yeni Malatya maçının hazırlıklarını sürdürecek.



            ARJANTİNLİ MESSİ DE COVİD-19'DAN KAÇAMADI
            Paris Saint-Germain, takıma uygulanan korona virüs testlerinde 4 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Fransız kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüse yakalandığı açıklandı.



                ASLAN TELEKOM'U DEVİRDİ
                ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray sahasında Türk Telekom'u farklı yendi... ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 15'inci ve ilk yarının son haftasında Galatasaray Nef, sahasında Türk Telekom'u 88-71 mağlup etti.Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligde 10. galibiyetini elde etti. Başkent temsilcisi ise 10. kez mağlup oldu. Galatasaray adına 27 sayıyla oynayan Trimble maçın en skorer ismi oldu. Telekom'da ise Johnson 18 sayıyla oynadı. Diğer sonuçlar: Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor: 67-75, Tofaş-HDI Afyon Belediyespor: 145-55.



                ORMANSPOR-HATAY: 92-74
                Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Hatayspor'u 92-74 mağlup etti. Diğer maçlar: KayseriÇanyaka: 73-87, Beşiktaş-Antalya: 81-54.

                TÜRKİYE FUTBOL DİYARI
                Cornelıus, "Türkiye'de hayattan keyif almam, sahadaki iyi performansıma da yansıyor olabilir. İyi futbol ve her yerde devasa stadlar var" dedi.

                SİNAN VE BURAK'A GÖZTEPE KANCASI
                Göztepe transferde gözünü Fener'e dikti. İzmir ekibinin Sarı-Lacivertli takımda kadro dışı olan Sinan Gümüş ve forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ı istediği belirlendi. Yönetim Sinan'ı göndermeye sıcak bakarken, Burak konusundaki karar ise yeni hocaya bırakıldı.

                LİVERPOOL KAÇTI CHELSEA YAKALADI
                İngiltere Premire Lig'de dün oynanan maçta Liverpool 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Chelsea ile 2-2 berabere kaldı. Liverpool maçta Mane ve Salah'ın golleriyle öne geçti. Kovacic ve Pulusic, Chelsea'ye 1 puanı getirdi.

                GETAFE REAL MADRİD'İ ENES ÜNAL İLE YIKTI
                La Liga'da 2022'nin ilk maçında Getafe, Real Madrid'i 1-0 yendi. Getafe'ye maçta 3 puanı getiren tek golü milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti. Enes aynı zamanda La Liga'da 2022 yılının ilk golünü kaydetmeyi başarmış oldu.

                ŞAHİNBEY AMPUTE DOLUDİZGİN: 16-0
                Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde ağırladığı Bağcılar Ampute Futbol Takımını 16-0 farklı mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Şahinbey maçın ilk yarısını da 5-0 önde tamamladı.

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                RTÜK skandala karşı harekete geçti
                Haberler Spor Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Nice rotayı Tottenham’ın file bekçisi Hugo Lloris'e çevirdiği iddia edildi
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