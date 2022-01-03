Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Nice rotayı Tottenham’ın file bekçisi Hugo Lloris'e çevirdiği iddia edildi





SOLBAKKEN İÇİN SON TEKLİF

Trabzonspor, Galatasaray'ın da gündeminde olan Norveçli yıldız oyuncu için son bir teklifte daha bulundu. Trabzonspor, Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken için daha önce yaptığı iki görüşmede sonuç alamamıştı. Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan 23 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un geri adım atmadığı ortaya çıktı. Her iki kanatta da oynayabilen oyuncunun menajeri de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bodo Glimt ile sözleşme uzatmayacaklarını ve takımdan ayrılmak için gelen tekliflerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti. Trabzonspor'un Solbakken için taksitler halinde ödenecek şekilde yeni bir teklif yaptığı öğrenilirken rakamın ise ne kadar olduğu paylaşılmadı.