Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Nice rotayı Tottenham’ın file bekçisi Hugo Lloris'e çevirdiği iddia edildi

Daha önce Fransız basınında yer alan iddialarda Ersin Destanoğlu için Lyon ve Nice takımlarının devreye girdiği iddia edilmişti. Nice Teknik Direktörü Galtier'in Ersin'i çok istediği de yazılıp çizilmişti. Fransız basınında yer alan haberde, Nice'in sezon sonunda Tottenham ile olan sözleşmesi sona erecek olan Hugo Lloris'le de yakından ilgilendiği belirtildi.
COVİD'E YAKALANAN İSİM OĞUZHAN ÖZYAKUP!
Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor ile Katar'ın başkenti Doha'da oynayacağı Süper Kupa maçı öncesinde bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu futbolcunun Oğuzhan Özyakup olduğu ortaya çıktı. Oğuzhan, Beşiktaş'ın 5 Ocak tarihinde Antalya ile oynayacağı Süper Kupa finali maçında forma giyemeyecek.
ADEKUGBE'YE FENER KANCASI
Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Hatay'ın Kanadalı sol beki için düğmeye bastı. ARA transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor'un Nijerya asıllı Kanadalı sol beki Samuel Adekugbe'yi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Başarılı sol bek, geçtiğimiz Ağustos ayının başında Norveç'in Valerenga takımından 400 Bin Euro bonservis bedeli karşılığında Hatayspor'a transfer olmuştu. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın Adekugbe'yi takımda tutmak istediği fakat son kararın teklifi alan Atakaş Hatayspor yönetiminde olduğu belirtildi. Adekugbe'ye Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu iddia edildi.