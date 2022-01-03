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    • Spor
    • 03.01.2022 12:20
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    • 03.01.2022 12:20
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    İlk sırada Polonyalı var: Galatasaray'ın Piatek transferinde büyük soru işareti!

    Süper Lig'de oynadığı maçlarda golcülerinden istediği verimi alamayan Galatasaray ara transferde forvet takviyesi yapmaya hazırlanıyor. İddialara göre Sarı-Kırmızılılar’ın listesinin ilk sırasında Krzysztof Piatek yer alıyor. Ancak Polonyalı yıldızın son dönemdeki performansı büyük bir soru işareti oluşturuyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Piatek transferinde büyük soru işareti!

    Galatasaray ara transfer planlamasında forvet takviyesinin de olduğu belirtiliyor. Fatih Terim'in Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle golcü istediği ifade ediliyor. İddialara göre Sarı-Kırmızılılar'ın listesinin ilk sırasında Krzysztof Piatek yer alıyor.

    PİATEK SON 4 SEZONDA LİGDE SADECE 16 GOL ATABİLDİ
    Ancak Hertha Berlin formasını giyen Polonyalı yıldızın son dönemdeki performansı büyük bir soru işareti oluşturuyor. 26 yaşındaki Piatek son 4 sezonda ligde sadece 16 gol atabildi.


    Bu sezon Bundesliga'da sadece 7 maça çıkabilen ve ağları 1 kez sarsabilen yıldız futbolcu, geçen sezon ise 33 maçta 7 golde kalmıştı.
    2019-20 sezonunda yine Bundesliga'da 15 maçta 4 gol atabilen Krzysztof Piatek, 2018-19'da ise Milan formasıyla Serie A'da 18 maçta 4 gol üretmişti.

        Herhta Berlin'den sezon sonuna kadar kiralanacağı öne sürülen Polonyalı futbolcunun kötü istatistikleri oldukça büyük endişe yaratıyor.
        2018-18 sezonunun ilk yarısında Genoa formasıyla 18 maçta 13 gol atarak büyük sükse yapan Piatek, devre arasında 35 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer oldu.

        Ancak genç futbolcu bir daha bu performansının yanına bile yaklaşamadı. Son dönemde tam anlamıyla gözden düşen Piatek'in Galatasaray'a gelmesi durumunda neler yapacağı tam bir soru işareti.


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