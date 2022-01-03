İlk sırada Polonyalı var: Galatasaray'ın Piatek transferinde büyük soru işareti!

Galatasaray ara transfer planlamasında forvet takviyesinin de olduğu belirtiliyor. Fatih Terim'in Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle golcü istediği ifade ediliyor. İddialara göre Sarı-Kırmızılılar'ın listesinin ilk sırasında Krzysztof Piatek yer alıyor.
PİATEK SON 4 SEZONDA LİGDE SADECE 16 GOL ATABİLDİ
Ancak Hertha Berlin formasını giyen Polonyalı yıldızın son dönemdeki performansı büyük bir soru işareti oluşturuyor. 26 yaşındaki Piatek son 4 sezonda ligde sadece 16 gol atabildi.
Bu sezon Bundesliga'da sadece 7 maça çıkabilen ve ağları 1 kez sarsabilen yıldız futbolcu, geçen sezon ise 33 maçta 7 golde kalmıştı.
2019-20 sezonunda yine Bundesliga'da 15 maçta 4 gol atabilen Krzysztof Piatek, 2018-19'da ise Milan formasıyla Serie A'da 18 maçta 4 gol üretmişti.