İlk sırada Polonyalı var: Galatasaray'ın Piatek transferinde büyük soru işareti!



Bu sezon Bundesliga'da sadece 7 maça çıkabilen ve ağları 1 kez sarsabilen yıldız futbolcu, geçen sezon ise 33 maçta 7 golde kalmıştı.

2019-20 sezonunda yine Bundesliga'da 15 maçta 4 gol atabilen Krzysztof Piatek, 2018-19'da ise Milan formasıyla Serie A'da 18 maçta 4 gol üretmişti.