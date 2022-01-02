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    • 02.01.2022 17:12
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    • 02.01.2022 17:17
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    Yuri Gorshkov Aslan oluyor! İşte Galatasaray'ın son hedefi...

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de ilk devreyi lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da gözler transferlere çevrildi. Gençleşme operasyonunu sürdüren sarı-kırmızılı ekipte gündeme son olarak Rusya'dan Yuri Gorshkov'un adı geldi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Yuri Gorshkov Aslan oluyor! İşte Galatasaray’ın son hedefi

    Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Cimbom'da scoutlar potansiyeli olan genç yıldızları teknik direktör ve Fatih Terim ve yönetime raporluyor...

    Bu sezon başında gençleştirme operasyonu başlatan yönetim yine düşük maliyetli ve potansiyelli oyuncuları transfer etmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar ile ilgili son iddia Rusya'dan... Gündeme gelen son isim ise Yuri Gorshkov...

    22 yaşındaki genç yıldız, sol kanat dışında ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor. Genç yeteneğin instagram hesabından Galatasaray'ı takibe alması da dikkatlerden kaçmadı.

        Genç yıldız, bu sezon 19 maçta görev alırken 3 de asiste imza attı. Rus oyuncu 2020 yılında Chertanovo'dan 200 bin Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.

        Güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro olan Gorshkov'un kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

        Bu sezon sol kanada transfer edilen Van Aanholt bir türlü istenilen performansı sergileyemedi. Bu yüzden de Galatasaray'ın hem sol kanat hem de ön libero oynayan genç isme sıcak baktığı öğrenildi.

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