Yuri Gorshkov Aslan oluyor! İşte Galatasaray'ın son hedefi...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Cimbom'da scoutlar potansiyeli olan genç yıldızları teknik direktör ve Fatih Terim ve yönetime raporluyor...
Bu sezon başında gençleştirme operasyonu başlatan yönetim yine düşük maliyetli ve potansiyelli oyuncuları transfer etmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar ile ilgili son iddia Rusya'dan... Gündeme gelen son isim ise Yuri Gorshkov...
22 yaşındaki genç yıldız, sol kanat dışında ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor. Genç yeteneğin instagram hesabından Galatasaray'ı takibe alması da dikkatlerden kaçmadı.