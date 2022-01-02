Yuri Gorshkov Aslan oluyor! İşte Galatasaray'ın son hedefi...

Bu sezon sol kanada transfer edilen Van Aanholt bir türlü istenilen performansı sergileyemedi. Bu yüzden de Galatasaray'ın hem sol kanat hem de ön libero oynayan genç isme sıcak baktığı öğrenildi.

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