Enes Ünal Real Madrid'e gol attı! Rekora bir adım daha yaklaştı

Enes Ünal, kariyer rekoruna da bir adım daha yaklaştı. La Liga'daki beşinci sezonunu yaşayan Enes, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. Milli yıldızımız daha önce Villarreal, Levante ve Getafe formalarıyla bir sezonda en fazla 6 gol atmıştı. Enes Ünal, sezonun henüz yarısı geçilmişken kendi rekorunu egale etti ve ilerleyen haftalarda yeni bir tarih yazmanın eşiğine geldi.

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