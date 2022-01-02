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    • Spor
    • 02.01.2022 17:23
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    • 02.01.2022 17:23
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    Enes Ünal Real Madrid'e gol attı! Rekora bir adım daha yaklaştı

    İspanya'da Getafe forması giyen milli yıldız Enes Ünal, takımının Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada da sahneye çıktı. 9'uncu dakikada attığı golle takımını öne geçiren Enes Ünal, kariyer rekoruna yaklaştı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Real Madrid’e gol attı! Rekora bir adım daha yaklaştı

    İspanya La Liga'da 2022'nin ilk maçında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Özellikle 2021'in son iki ayında form tutan ve gollerini sıralayan Enes Ünal, 2022'ye de bomba gibi girdi.

    Real'e karşı maçın 9. dakikasında ağları havalandıran Enes, La Liga'da 2022'nin ilk golünü de atmış oldu. 24 yaşındaki futbolcumuz, Militao'nun hatasını iyi değerlendirdi ve topu kaptıktan sonra güzel bir vuruşla ağları sarstı.

    Enes Ünal, kariyer rekoruna da bir adım daha yaklaştı. La Liga'daki beşinci sezonunu yaşayan Enes, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. Milli yıldızımız daha önce Villarreal, Levante ve Getafe formalarıyla bir sezonda en fazla 6 gol atmıştı. Enes Ünal, sezonun henüz yarısı geçilmişken kendi rekorunu egale etti ve ilerleyen haftalarda yeni bir tarih yazmanın eşiğine geldi.

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