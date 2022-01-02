Tek rakibi Guardiola!

Trabzonspor bu sezon Abdullah Avı yönetiminde başarıdan başarıya koşuyor. Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Karadeniz Fırtınası en yakın rakibi Konyaspor'a 7 puan fark attı.
Türkiye Kupası'nda ise Boluspor'u eleyerek son 16 takım arasına kaldı. Avcı, Avrupa'nın en çok puan kazanan teknik direktörleri arasında yer buldu.
İlk sırada 18 maçta 2.61 puan ortalaması ile Shakhtar Donetsk'in hocası R. De Zerbi geliyor. İngiliz devi Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola ise 2.52 ortalama ile ikinci sırada.