Trabzonspor'un s0akatlıklarla boğuşan Norveçli oyuncusu Trondsen Giresun yolcusu

Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle istediği verimi alamadığı Norveçli oyuncu Anders Trondsen'in devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Giresunspor'un talip olduğu Trondsen'in takımın Trabzon'da yapacağı kısa süreli kampa katılacağı ancak yapılması planlanan yabancı oyuncu transferlerinin ardından takımdan ayrılması bekleniyor. Süper Lig lideri Trabzonspor sezon başında Diabate ve Flavio'yu kiralık olarak GZT Giresunspor'a göndermişti.