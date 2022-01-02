Trabzonspor tecrübeli stoper için Adana Demirspor ile görüştü! Hedefte Samet Akaydin var

Trabzonspor'un stoper arayışları yabancı oyuncu ağırlıklı devam ederken Türkiye içerisinden de yerli alternatiflerle görüşmeler yapılıyor.
Edgar Ie'nin sakatlanmasından sonra bu bölgeye kesinlikle bir takviye yapmak isteyen Karadeniz Fırtınası, Adana Demirspor'da bu sezon sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Trabzon doğumlu stoper Samet Akaydin için harekete geçti.
İki kulüp arasında sözlü olarak yapılan görüşmelerde Adana Demirspor Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak veya Yusuf Sarı'yı takasta istedi.