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    Trabzonspor tecrübeli stoper için Adana Demirspor ile görüştü! Hedefte Samet Akaydin var

    Trabzonspor'un stoper arayışları yabancı oyuncu ağırlıklı devam ederken Türkiye içerisinden de yerli alternatiflerle görüşmeler yapılıyor. Mavi Şimşekler, Samet Akaydin için takasla futbolcu istedi.

    Samet için ilk temas!

    Trabzonspor'un stoper arayışları yabancı oyuncu ağırlıklı devam ederken Türkiye içerisinden de yerli alternatiflerle görüşmeler yapılıyor.

    Edgar Ie'nin sakatlanmasından sonra bu bölgeye kesinlikle bir takviye yapmak isteyen Karadeniz Fırtınası, Adana Demirspor'da bu sezon sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Trabzon doğumlu stoper Samet Akaydin için harekete geçti.

    İki kulüp arasında sözlü olarak yapılan görüşmelerde Adana Demirspor Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak veya Yusuf Sarı'yı takasta istedi.

        Stoper için öncelikle yabancı ve tecrübeli bir oyuncu arayışı içerisinde olan Trabzonspor'un bu ihtimallerin gerçekleşmemesi durumunda Samet Akaydin için resmi bir hamle yapabileceği ifade edildi.

        470 BİN EURO VERDİLER
        Kulübüyle         sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu sezon başında Keçiörengücü'nden 470 bin Euro bonservis ücretiyle transfer edilmişti.

        Samet Akaydin, hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 475 bin Euro...
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