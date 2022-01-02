Göztepe’de sola 2 aday (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Sol bek transferi için Dinamo Zagreb'li Francois Moubandje ile görüşmelerini sürdüren Göztepe, B planını belirledi. Bu transferin gerçekleşmemesi durumunda rotanın Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'ya çevireceği bildirildi.

YOUNES SİVASSPOR'A

Sivasspor, bonservisi Napoli'de bulunan ve Eintracht Frankfurt'ta kiralık oynayan Amin Younes'i kadrosuna katıyor. 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, bu sezon Frankfurt'ta 37 dakika şans bulabilmişti.

CİTY SON DAKİKADA GÜLDÜ

Premier Lig'in 21. haftasında oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 2-1 yendi. 31'de Saka'nın attığı gole 57'de Mahrez ile yanıt veren City, 90+3'te Rodri'nin attığ ı golle karşılaşmada 3 puanı kazanmayı bildi.

DAÇKA İZMİR'DE GALİP

ING Basketbol Süper Ligi 15. hafta açılış maçında Darüşşafaka, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 82-79 mağlup etti. Daçka'da Caupain 20, Olaseni 18 sayı kaydetti.

ALMANYA'DAN PIATEK İDDİASI!

Beşiktaş ikinci yarı öncesinde yıldız bir golcüyü kadrosuna katmayı planlıyor. Eski yıldızı Cenk Tosun için Everton ile görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar için Almanya'dan flaş bir iddia geldi. Alman medyasına göre adı Galatasaray ile de anılan Polonyalı golcü için Beşiktaş'ın da istekli olduğu vurgulandı.

KATAR'DA SAHADA OLACAK

Türkiye Kupası'nda Altay'a karşı ağrıları nedeniyle forma giymeyen Vida'nın Katar'daki Süper Kupa maçına 11'de başlaması bekleniyor.

FIRTINA'DA MESAİ BAŞLIYOR!

Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı lige verilen arada oyuncularına dinlenmeleri için 4 günlük izin vermişti. Bordo-Mavililer bugün yapacağı idmanla hazırlıklarına başlayacak. Avcı, milli takım kamplarına giden oyuncular dışındaki tüm isimleri kampa gününde gelmeleri konusunda uyardı.

STADI DOLDURALIM!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Bordo- Mavili futbolcular, 2022 yılı nedeniyle yayınlanan mesajda taraftarların ve camianın yeni yılını kutladı. Avcı taraftara seslenerek, "Coğrafyamızın güzel insanlarının tutkularıyla, samimiyetleriyle ve pozitif destekleriyle yeni yılda stadımızı doldurmalarını bekliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

ÖMER FARUK YURTSEVEN ALPER ŞENGÜN'Ü ÜZDÜ

NBA'de Miami Heat'te ilk 5 başlayan Ömer Faruk Yurtseven, Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 120-110 yendikleri maçta 10 sayı, 13 ribauntla oynadı. Alperen Şengün ise 6 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, 1 blok üretti.

MBAPPE, SUAREZ VE POGBA BOŞA ÇIKIYOR!

Sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan yıldızlar dikkat çekiyor. Luiz Suarez, K.Mbappe, Ousmane Dembele, Paul Pogba, Luka Modric, L.Insigne, Gareth Bale, Angel Di Maria ve Paulo Dybala gibi isimler başka takımlara imza atabilir.

GEDSON PAZARLIĞI BAŞLIYOR

Galatasaray yönetimi en önemli transfer hedeflerinden biri olan Gedson Fernandes için beklenen hamleyi yapıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki hafta Benfica ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Portekiz kulübünün sezon başındaki tutumunda olmadığı ve artık Gedson'u elden çıkarmak istediği biliniyor. Galatasaray yönetimi maliyeti en aza indirebilmek için sıkı pazarlıklar yapacak.

MUSLERA: GİTMİYORUM

Fernando Muslera dün Instagram'dan bir İstanbul fotosu paylaştı ve "2024'e kadar kalmak için ne güzel bir ülke. Ve kim bilir, belki daha fazla" diyerek hakkındaki ayrılık iddiaları yalanladı. Uruguaylı kaleci ayrıca yeni yıla çok güzel bir haberle girdi. Patricia Callero ile evli olan Muslera Instagram'dan yaptığı paylaşımla 3. çocuklarının yolda olduğunun müjdesini verdi.

TERİM'İN TORUN KEYFİ

Kötü sonuçlar nedeniyle sıkıntılı olan Fatih Terim torunlarıyla stres atıyor. Tecrübeli hocanın torunları ile beraber tavukları beslediği video büyük beğeni topladı.

GALATASARAY'DA 6 POZİTİF VAKA

Galatasaray, kadın basketbol takımına yapılan koronavirüs testlerinde 6 basketbolcunun pozitif çıktığını duyurdu. Sarıkırmızılıların Bursa BŞB. ve Kayseri Basketbol maçlarının ertelendiği ifade edildi.

DAKAR RALLİSİ BAŞLIYOR

Dünyanın en zorlu yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bugün başlıyor. Kazanmak kadar tamamlamanın dahi zor olduğu ralliye üst üste üçüncü kez Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

BERKE ÖZER'DEN CEVAP BEKLENİYOR

2022 haziranında Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Berke Özer'e yapılan sözleşme uzatma teklifine henüz bir cevap gelmediği öğrenildi. Berke Özer'in menajerinin yurt dışından da bazı takımlarla görüşme yaptığı da iddia edildi. Fener yönetimi, Berke'nin takımda kalmasını istiyor.