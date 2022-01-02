Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor!

Sarı-Kırmızılılar, Belçika kulübü ile yaptığı anlaşmaya göre Luyindama'yı sezon sonuna kadar kiralayacak. Galatasaray, Antwerp'ten herhangi bir kiralama bedeli almayacak. Ayrıca Luyindama'nın sezon sonuna kadar alacağı 600 bin Euro'nun yarısını da Sarı-Kırmızılılar ödeyecek.
Yıldız futbolcunun birkaç gün içinde Belçika'ya giderek sağlık kontrolünder geçmesi, ardından da resmi imzayı atması bekleniyor.
2018-19 sezonunun devre arasında Standard Liege'den önce kiralık sonra da bonservisiyle transfer olan Luyindama için Galatasaray'ın kasasından 8 milyon Euro çıktı. Sarı-Kırmızılı takıma gelir gelmez performansıyla büyük alkış toplayan 27 yaşındaki stoper Kasım 2019'da yaşadığı ağır sakatlık sonrası eski grafiğini bir türlü yakalayamadı.
Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan Luyindama sürekli düşen performansının ardından bu sezon formayı yeni transfer Nelsson'a kaptırdı.
Süper Lig'de bu sezon sadece 7 maçta forma giyebilen Kongolu yıldız yaptığı hatalarla çok büyük tepki topladı. Teknik direktör Fatih Terim, Luyindama'nın Belçika'da sürekli forma giyerek eski formunu yakalayabileceğini düşünüyor.