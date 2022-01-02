Fenerbahçe'de ilk yolcu netleşti! Eşantiyon olarak gelmişti Max Meyer gözden çıkarıldı

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da ara transfer için kollarını sıvadı. Sol kanada yabancı bir oyuncu transfer etmek isteyen Sarı-Lacivertli yönetimin ise öncesinde yabancı kontenjanında yer açması gerekiyor.
Şu an için kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunan ve yeni bir yabancı transfer etmek için kontenajanda yer açmak zorunda olan Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ilk yabancı ise transferi sürpriz olarak değerlendirilen Max Meyer oldu.
ROGON menajerlik firmasının Mergim Berisha transferinin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'ye alınmasını şart koştuğu öne sürülen Meyer ile yola devam etmek istemeyen Sarı-Lacivertli yönetim, 26 yaşındaki futbolcunun temsilcisine ayrılık kararını iletti.