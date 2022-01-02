Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.01.2022 12:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.01.2022 12:37
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de ilk yolcu netleşti! Eşantiyon olarak gelmişti Max Meyer gözden çıkarıldı

    Kadrosunda 14 yabancı oyuncusu bulunan Fenerbahçe'nin devre arasında  kadrosuna yeni bir yabancı futbolcu katması için kontenjanda yer açması gerekiyor. Sarı-Lacivertli kulüpte gözden çıkarılan ilk yabancı oyuncu ise netlik kazandı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr

    Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da ara transfer için kollarını sıvadı. Sol kanada yabancı bir oyuncu transfer etmek isteyen Sarı-Lacivertli yönetimin ise öncesinde yabancı kontenjanında yer açması gerekiyor.

    Şu an için kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunan ve yeni bir yabancı transfer etmek için kontenajanda yer açmak zorunda olan Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ilk yabancı ise transferi sürpriz olarak değerlendirilen Max Meyer oldu.

    ROGON menajerlik firmasının Mergim Berisha transferinin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'ye alınmasını şart koştuğu öne sürülen Meyer ile yola devam etmek istemeyen Sarı-Lacivertli yönetim, 26 yaşındaki futbolcunun temsilcisine ayrılık kararını iletti.

        Almanya 2. Ligi'nden bazı teklifler aldığı öne sürülen Meyer ile yollarını ayırmak için orta yolu bulmaya çalışan Fenerbahçe, bir an önce yabancı kontenjanında yer açıp sol kanat transferine yoğunlaşmak istiyor.

        Max Meyer sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 10 maça çıkıp, 424 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kesişme; İyi ki Varsın Eren | Tanıtım
        Haberler Spor Fenerbahçe'de ilk yolcu netleşti! Eşantiyon olarak gelmişti Max Meyer gözden çıkarıldı
            SON DAKİKA