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    • Spor
    • 02.01.2022 12:50
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    • 02.01.2022 12:50
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    4 büyükler sıkıntıda! tam 30 futbolcu...

    Ara transfer dönemi için kolları sıvayan 4 büyükler bir yandan da sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular için çalışmalara başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’da yönetimler bu konuda çok büyük bir sıkıntı yaşayacak. Çünkü 4 büyük takımda tam 30 futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

    ONUR ÖZKAN
    4 büyükler sıkıntıda! tam 30 futbolcu...

    Galatasaray'da Babel, Arda ve Feghouli sezon sonunda sözleşmesi sona erecek isimler arasında en çok dikkat çekenleri. Fenerbahçe'de ise Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'le yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç alınabilmiş değil.

    Trabzonspor'da ise takımın yıldızı Nwakaeme'le pazarlıklar yapılıyor. Ayrıca savunmanın kilit ismi Edgar Ie'nin sözleşmesi de sezon sonunda bitecek. Ancak yönetimin tek taraflı 1 yıl opsiyon hakkı bulunuyor.



    Bu konuda en büyük sıkıntıyı ise Beşiktaş yaşayacak. Siyah-Beyazlılar'da tam 15 futbolcunun 31 Mayıs itibariyle sözleşmeleri sona erecek. Özellikle takımın kilit isimleri Josef, Vida ve Larin'in sözleşmeleri Siyah-Beyazlılar'ı terletecek. Sezon başında kiralanan Batshuayi ve Pjanic gibi isimlerin de sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.



    İşte 4 büyüklerde sezon sonunda takımdan ayrılması muhtemel isimler.
    GALATASARAY
    Ryan Babel
    Arda Turan
    Sofiane Feghouli
    Fatih Öztürk
    Gustavo Assunçao
    Halil Dervişoğlu
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        Haberler Spor 4 büyükler sıkıntıda! tam 30 futbolcu...
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