4 büyükler sıkıntıda! tam 30 futbolcu...

Galatasaray'da Babel, Arda ve Feghouli sezon sonunda sözleşmesi sona erecek isimler arasında en çok dikkat çekenleri. Fenerbahçe'de ise Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'le yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç alınabilmiş değil.



Trabzonspor'da ise takımın yıldızı Nwakaeme'le pazarlıklar yapılıyor. Ayrıca savunmanın kilit ismi Edgar Ie'nin sözleşmesi de sezon sonunda bitecek. Ancak yönetimin tek taraflı 1 yıl opsiyon hakkı bulunuyor.