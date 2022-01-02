4 büyükler sıkıntıda! tam 30 futbolcu...

Galatasaray'da Babel, Arda ve Feghouli sezon sonunda sözleşmesi sona erecek isimler arasında en çok dikkat çekenleri. Fenerbahçe'de ise Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'le yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç alınabilmiş değil.
Trabzonspor'da ise takımın yıldızı Nwakaeme'le pazarlıklar yapılıyor. Ayrıca savunmanın kilit ismi Edgar Ie'nin sözleşmesi de sezon sonunda bitecek. Ancak yönetimin tek taraflı 1 yıl opsiyon hakkı bulunuyor.
Bu konuda en büyük sıkıntıyı ise Beşiktaş yaşayacak. Siyah-Beyazlılar'da tam 15 futbolcunun 31 Mayıs itibariyle sözleşmeleri sona erecek. Özellikle takımın kilit isimleri Josef, Vida ve Larin'in sözleşmeleri Siyah-Beyazlılar'ı terletecek. Sezon başında kiralanan Batshuayi ve Pjanic gibi isimlerin de sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.
İşte 4 büyüklerde sezon sonunda takımdan ayrılması muhtemel isimler.
GALATASARAY
Ryan Babel
Arda Turan
Sofiane Feghouli
Fatih Öztürk
Gustavo Assunçao
Halil Dervişoğlu