Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.01.2022 18:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.01.2022 18:18
    ABONE OL

    Galatasaray Ola Solbakken'e çok yakın! Müjde Norveç'ten geldi

    Son dakika transfer haberleri... Kanat bölgesine takviye yapmak için büyük bir çaba harcayan Galatasaray’da Ola Solbakken sesleri yükseliyor. Norveç’ten gelen haberlere göre Sarı-Kırmızılılar transferi bitirmeye çok yaklaştı. Galatasaray'ı heyecanlandıran paylaşımda "Ola Solbakken’in önümüzdeki günlerde Galatasaray’a katılması bekleniyor. " ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Galatasaray Ola Solbakken’e çok yakın!

    Galatasaray kanat bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Takviye çin büyük bir çaba harcayan Galatasaray'da Ola Solbakken sesleri yükseliyor. Norveç'ten gelen haberlere göre Sarı-Kırmızılılar transferi bitirmeye çok yaklaştı.

    NORVEÇ'TEN GALATASARAY'A OLA SOLBAKKEN MÜJDESİ
    Norveç futboluyla alakalı önemli transfer haberlerine yer veren Nordisk Football isimli internet sitesinin twitter hesabına göre Galatasaray kısa süre içinde Ola Solbakken'i kadrosuna katacak.

    Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran paylaşımda, "Ola Solbakken'in önümüzdeki günlerde Galatasaray'a katılması bekleniyor. Türk kulübü ve Bodo Glimt, 23 yaşındaki oyuncu için anlaşmaya vardı" ifadesini kullanıldı.

    Önceki gün yine Norveç basınında çıkan haberde Galatasaray'ın Solbakken için 4 milyon Euro teklif ettiği, Bodo Glimt'in ise 7 milyon Euro istediği belirtilmişti.

        Bugün gelen bilgilere göre ise taraflar orta noktayı buldu ve prensip anlaşması sağlandı.

        Kısa bir süre önce geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki futbolcu, "Sözleşmemi uzatmayacağım. Bu kış veya yazın satmazlarsa, seneye bedavaya gideceğim" ifadesini kullanmıştı.

        SOLBAKKEN'İN PERFORMANSI
        Norveç Ligi'nde bu sezon 26 maçta forma giyen Solbakken 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kesişme; İyi ki Varsın Eren | Tanıtım
        Haberler Spor Galatasaray Ola Solbakken'e çok yakın! Müjde Norveç'ten geldi
            SON DAKİKA