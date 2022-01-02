Galatasaray Ola Solbakken'e çok yakın! Müjde Norveç'ten geldi

Galatasaray kanat bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Takviye çin büyük bir çaba harcayan Galatasaray'da Ola Solbakken sesleri yükseliyor. Norveç'ten gelen haberlere göre Sarı-Kırmızılılar transferi bitirmeye çok yaklaştı.
NORVEÇ'TEN GALATASARAY'A OLA SOLBAKKEN MÜJDESİ
Norveç futboluyla alakalı önemli transfer haberlerine yer veren Nordisk Football isimli internet sitesinin twitter hesabına göre Galatasaray kısa süre içinde Ola Solbakken'i kadrosuna katacak.
Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran paylaşımda, "Ola Solbakken'in önümüzdeki günlerde Galatasaray'a katılması bekleniyor. Türk kulübü ve Bodo Glimt, 23 yaşındaki oyuncu için anlaşmaya vardı" ifadesini kullanıldı.
Önceki gün yine Norveç basınında çıkan haberde Galatasaray'ın Solbakken için 4 milyon Euro teklif ettiği, Bodo Glimt'in ise 7 milyon Euro istediği belirtilmişti.