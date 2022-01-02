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    • Spor
    • 02.01.2022 12:15
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    • 02.01.2022 12:16
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    Acun Ilıcalı satın aldı! Hull City’de ilk aday...

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki gün yaptığı açıklamada İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’yi satın aldığını açıkladı. Ilıcalı’nın hamlesi sonrasında İngiliz ekibinin yeni hocasının kim olacağı merak edilmeye başlandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Acun Ilıcalı satın aldı! Hull City’de ilk aday...

    Ilıcalı'nın önemli hocalarla görüştüğü ancak ilk adayın Şota Arvaladze olduğu öğrenildi. Gürcü teknik adamın geçtiğimiz günlerde İngiltere'de çalışma izni almak için başvuru yaptığı öğrenildi.

    Esprili kişiliğiyle tanınan Şota, birkaç gün önce sosyal medyada Hull City taraftarına "İngilizce sınavına ve yeni meydan okumalara hazırlanıyorum" şeklinde cevap vermişti.

    49 yaşındaki teknik adam ülkemizde Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor'u çalıştırdı. Son olarak Özbekistan Ligi takımlarından Pakhtakor ekibinde görev yaptı.

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 24 takımlı Championship'te 23 puanla 19. sırada bulunuyor. Hull City Teknik Direktörlük görevinde şu anda Grant McCann bulunuyor.

    McCann aldığı kötü sonuçlar nedeniyle taraftarlar tarafından ağır bir dille eleştiriliyor. İngiliz medyası onun yakın zamanda görevden alınacağını iddia ediyor.
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