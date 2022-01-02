Acun Ilıcalı satın aldı! Hull City’de ilk aday...

Ilıcalı'nın önemli hocalarla görüştüğü ancak ilk adayın Şota Arvaladze olduğu öğrenildi. Gürcü teknik adamın geçtiğimiz günlerde İngiltere'de çalışma izni almak için başvuru yaptığı öğrenildi.

Esprili kişiliğiyle tanınan Şota, birkaç gün önce sosyal medyada Hull City taraftarına "İngilizce sınavına ve yeni meydan okumalara hazırlanıyorum" şeklinde cevap vermişti.