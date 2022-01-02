Yeni hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Flamengo ile Gabriel Barbosa için görüşme yaptığı iddia edilirken 25 yaşındaki golcü oyuncunun Avrupa'nın birçok takımının transfer listesinde olduğu öğrenildi. Brezilya'da OL Esporte'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin görüşmeyi doğrudan golcünün temsilcileriyle yaptığı belirtildi.

25 yaşındaki santrforun Avrupa'nın birçok takımı tarafından da takip edildiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun transfer sürecini takından takip ettiği ifade edilirken Gabriel Barbosa'nın, Flamengo'nun sözleşme uzatma teklifini ise kabul etmediği de gelen haberler arasında. İngiliz basını Newcastle'ın da oyuncuya talip olduğunu iddia etti.