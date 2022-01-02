Belçika'da Nazi selamı veren taraftarlardan Avrupa’yı sarsan tezahürat!

Belçika'nın Antwerp şehrinde yüzlerce taraftar Nazi selamı verdi... Bir taraftar "Birlikte Yahudileri yaktılar. Çünkü en iyi Yahudiler yanar" sloganı attı. Polis görüntülere soruşturma başlattı. Polisin elindeki görüntülerde restorandaki bir taraftarın, "Babam komandoydu, annem ise SS subayıydı. Birlikte Yahudileri yaktılar. Çünkü en iyi Yahudiler yanar" şeklinde sloganlar attığı görüldü.

Olayın bir futbol stadyumunun yakınındaki kafede meydana geldiği belirtildi. Ayrıca Belçika Kraliyet Futbol Birliği Etik Kurulu geçen hafta Belçika'nın Club Brugge takımına son üç maçtaki antisemit tezahüratları nedeniyle 2 bin 226 dolar para cezası verdi. Brugge taraftarları, maçlar sırasında "Zıplamayan Yahudidir" diye bağırıyordu.