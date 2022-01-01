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    Nice Ersin Destanoğlu'nda ısrarcı! Beşiktaş'a 7 milyon Euro'luk yeni teklif

    Nice Ersin Destanoğlu^nun peşinde. Fransız ekibi, Siyah-Beyazlı yönetime 7 milyon Euro’luk yeni bir teklif yaptı. Yönetim teklifi reddetti. İşte sizler için derlediğimiz 1 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ersin Destanoğlu’ndan vazgeçmiyorlar

    Fransızlar Beşiktaş'ın yıldız kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan vazgeçmiyor... Fransa Ligi ekiplerinden Nice'in Kara Kartal'a yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. Bu teklifin ise 7 milyon Euro olduğu ancak reddedildiği bildirildi. Bilindiği gibi yaz transfer döneminde de Ersin Destanoğlu'nun adı Fransız takımlarıyla sık sık anılıyordu.



    BEŞİKTAŞ'TA POZİTİF VAKA
    Beşiktaş, bir futbolcusununun coronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu. Söz konusu futbolcu izolasyona alındı.



    GHEZZAL'A ÖZEL TERAPİ!
    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 17 asiste imza atan Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal bu sezon ise durgunluk döneminde. Tecrübeli oyuncu bu sezon ise henüz 2 asist üretti. Teknik ekip onunla özel görüşme yapacak.



        LEVERKUSEN PEŞİNDE
        Aslan'ın genç yıldızlarından Bartuğ Elmaz için Bundesliga'nın köklü kulübü Bayer Leverkusen devrede. Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifine henüz cevap vermeyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu her an yuvadan uçabilir. Genç yeteneğin Galatasaray ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Bu sezon U19 Süper Ligi'nde 8 karşılaşmada forma giyen Bartug, 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.



        SOFİANE FEGHOULİ'YE YAKIN MARKAJ!
        G.Saray'ın Cezayirli oyuncusu için S.Arabistan ve Katar Lig i ekiplerinin yoğun ilgisi var. Başakşehir de Feghouli için devrde. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli için Suudi Arabistan ve Katar Ligi ekiplerinin yoğun ilgisi var. Sarı- Kırmızılılar, devre arasında yıldız oyuncuyla yollarını ayırarak ekonomik anlamda nefes almak istiyor. Feghouli'nin maaş yükünden kurtularak transferde elini güçlendirmenin hesaplarını yapan Cimbom'da Fatih Terim de ayrılığa onay verdi.



        BAŞAKŞEHİR DE TAKİPTE...
        Bu arada Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir de tecrübeli oyuncu ile dirsek temasında... Turuncu- Lacivertliler, satışı gündemde olan Edin Visca'nın yerini Sarı-Kırmızılılar'ın kanat oyuncusu Feghouli'yle doldurmak istiyor.



            G.SARAY'DA HEDEF 3 MAÇ 9 PUAN!
            G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 2. yarısında oynayacağı ilk 3 maçta puan kaybı istemiyor. Sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa ile mücadele edecek olan Aslan sonrasında ise Trabzonspor'u ağırlayacak. Fatih hoca, ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe bürüneceklerini iddia ediyor.



            LUYİNDAMA ANTWERP'E
            G.Saray tecrübeli stoperi Luyindama için önümüzdeki hafta Belçika ekibi Antwerp ile masaya oturacak.



            BİLİC TAMAM GÖZLER LÖW VE JESUS'TA
            Bilic ile prensip anlaşmasına varıldı. Ancak Löw ile Jesus'tan gelecek haber bekleniyor. Hoca işi 10 Ocak'a kadar bitecek. Fenerbahçe'de 1'inci gündem takımın başına geçecek yeni teknik direktör. Sarı-Lacivertli kurmayların Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı ancak Başkan Ali Koç'un Jochim Löw ile Jorge Jesus'dan gelecek haberi beklediği öğrenildi. Eğer Bilic'te karar kılınırsa Hırvat hocanın Çin kulübü Bejing ile yollarını hemen ayırmaya hazır olduğu da gelen haberler arasında. Löw kendisine yapılan teklife 3 Ocak tarihine kadar yanıt verecek. Benfica'dan ayrılan Jorge Jesus'un ise Fenerbahçe ile Brezilya kulübü Flamengo'dan birisini tercih edeceği ifade edildi. Sarı-Lacivertliler 10 Ocak'ta oynanacak Adana Demirspor maçına kadar teknik direktör meselesini bitirmeyi hedefliyor.



                BREZİLYA BASINI FERREİRA'YI FENER'E YAZDI
                Brezilya'nın Zero Hora gazetesi Gremio'nun 23 yaşındaki sol açığı Ferreira'nın Fenerbahçe'nin markajında olduğunu yazdı. Habere göre Fenerbahçe ile Gremio kulüpleri Ferreira'nın bonservisi için sıkık bir pazarlık yapacaklar.



                EFSANE KAPTAN ALEX'TEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
                Adı zaman zaman Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında da geçen Alex de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi. Alex, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Fabio Luciano'nun, Mehmet Aurelio'nun ve kendisinin bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak "Birgün yeniden birlikte" ifadesini kullandı.



                BURAK KAPACAK'A OZAN TUFAN BENZETMESİ!
                Fenerbahçe'nin Afyon ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk 45 dakikasında forma giyen Burak Kapacak'a taraftarlardan övgünün yanında sitem de geldi. Fazla kilaloları ile dikkat çeken bir video paylaşan taraftarlar, "Sakın yeni Ozan Tufan sen olma" notunu düştüler.



                    KADIN TAKIMINDA 12 POZİTİF VAKA
                    Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda toplam 12 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada pozitif vakaların 9'unun sporcularda 3'ünün ise teknik ve idari kadroda olduğu ifade edildi. Test sonucu pozitif çıkan sporcu ve teknik ekip kadrosunun izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı da açıklamada belirtildi.



                    ÖZDEMİR'DEN OLUMLU YANIT
                    TFF Başkanı Özdemir, 2011 Süper Kupa finalinin oynanmasından yana. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin 2011 Süper Kupa maçı başvurusunun kendilerine ulaştığını söyleyerek karşılaşmanın oynanması konusundaki kişisel görüşünün olumlu olduğunu belirtti. Beşiktaş da Süper Kupa maçının oynanması görüşünde olduğu da bildirildi.



                    FIRTINA MBEMBA İÇİN ISRARCI
                    Trabzonspor, Edgar le'nin yerini doldurmak için yoğun çaba sarfediyor. Kongolu stoper Mbemba için Porto'ya bir teklif daha iletildi. Trabzonspor, Edgar Ie'nin sezonu kapatmasının ardından transferde gaza bastı. Stoper mevkisi için birçok ismi listesine alan Bordo-Mavililerin en çok üzerinde durduğu ismin Porto'da forma giyen Mbemba olduğu bildirildi. Trabzonspor yönetiminin Kongolu stoper için Portekiz kulübüne yeni bir teklif sunduğu bellirtiliyor. 27 yaşındaki stoper, bu sezon Porto ile toplamda 20 maça ilk 11'de başladı.



                        64 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
                        27 yaşında ve 1.82 boyundra olan Chancel Mbemba, 64 kez Demokratik Kongo forma giydi.



                        KOMBİNELER SATIŞTA
                        Trabzonspor, Süper Lig'in 2. yarısı için kombine kart satışlarına başladı. Kombine kartlarda fiyatlar 6 bin 500 ile 300 TL arasında değişiyor.



                        FARİOLİ'DEN ALANYA'YA 2.5 YILLIK İMZA
                        Alanyaspor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirdi. Akdeniz ekibi, İtalyan hoca ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Akdeniz ekibinde daha önce yardımcı hocalık yapan Farioli yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

                        İKONE FİORENTİNA'DA
                        Fiorentina kış transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. İtalyan ekibi Lille'in yıldızı Jonathan Ikone'yi transfer ettiğini açıkladı. Fiorentina bu transfer için 15 milyon Euro bonservis ödeyecek.

                        KULUSEVSKİ İÇİN YARIŞA GİRDİLER
                        Bayern Münih, Tottenham ve Arsenal, İtalyan devi Juventus'ta forma şansı bulamayan Dejan Kulusevski için yarışa girdi. Juventus ise 20 yaşındaki İsveçli sağ kanat oyuncusu için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

                        LİSTEDE BİRBİRİNDEN YILDIZ İSİMLER VAR!
                        Süper Lig ekibi Göztepe'nin Beşiktaşlı Salih Uçan, Galatasaraylı Aytaç Kara, Fenerbahçeli Sinan Gümüş ve Burak Kapacak'ı istediği vurgulandı. Yurt dışında da futbolcuları belirleyen Göztepe'nin 9 Ocak'ta oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçına kadar transferi bitireceği bildirildi.

                        BEŞİKTAŞ ICRYPEX-ALİAĞA MAÇINA VİRÜS ENGELİ!
                        ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanması gereken Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi. 2 Ocak'ta oynanacak maç, Aliağa'daki coronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak. 9 oyuncuda virüs tespit edilmişti.

                        ADIM ADIM EFECAN
                        Trabzon'un kadrosuna katmak için Alanyaspor'a teklif yaptığı Efecan için önümüzdeki hafta içinde taraflar yeniden bir araya gelecek. Transferin gerçeklemesi bekleniyor.

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                        Haberler Spor Nice Ersin Destanoğlu'nda ısrarcı! Beşiktaş'a 7 milyon Euro'luk yeni teklif
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