Nice Ersin Destanoğlu'nda ısrarcı! Beşiktaş'a 7 milyon Euro'luk yeni teklif

FARİOLİ'DEN ALANYA'YA 2.5 YILLIK İMZA
Alanyaspor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirdi. Akdeniz ekibi, İtalyan hoca ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Akdeniz ekibinde daha önce yardımcı hocalık yapan Farioli yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.
İKONE FİORENTİNA'DA
Fiorentina kış transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. İtalyan ekibi Lille'in yıldızı Jonathan Ikone'yi transfer ettiğini açıkladı. Fiorentina bu transfer için 15 milyon Euro bonservis ödeyecek.
KULUSEVSKİ İÇİN YARIŞA GİRDİLER
Bayern Münih, Tottenham ve Arsenal, İtalyan devi Juventus'ta forma şansı bulamayan Dejan Kulusevski için yarışa girdi. Juventus ise 20 yaşındaki İsveçli sağ kanat oyuncusu için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
LİSTEDE BİRBİRİNDEN YILDIZ İSİMLER VAR!
Süper Lig ekibi Göztepe'nin Beşiktaşlı Salih Uçan, Galatasaraylı Aytaç Kara, Fenerbahçeli Sinan Gümüş ve Burak Kapacak'ı istediği vurgulandı. Yurt dışında da futbolcuları belirleyen Göztepe'nin 9 Ocak'ta oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçına kadar transferi bitireceği bildirildi.
BEŞİKTAŞ ICRYPEX-ALİAĞA MAÇINA VİRÜS ENGELİ!
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanması gereken Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi. 2 Ocak'ta oynanacak maç, Aliağa'daki coronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak. 9 oyuncuda virüs tespit edilmişti.
ADIM ADIM EFECAN
Trabzon'un kadrosuna katmak için Alanyaspor'a teklif yaptığı Efecan için önümüzdeki hafta içinde taraflar yeniden bir araya gelecek. Transferin gerçeklemesi bekleniyor.