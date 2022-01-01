Nice Ersin Destanoğlu'nda ısrarcı! Beşiktaş'a 7 milyon Euro'luk yeni teklif





BİLİC TAMAM GÖZLER LÖW VE JESUS'TA

Bilic ile prensip anlaşmasına varıldı. Ancak Löw ile Jesus'tan gelecek haber bekleniyor. Hoca işi 10 Ocak'a kadar bitecek. Fenerbahçe'de 1'inci gündem takımın başına geçecek yeni teknik direktör. Sarı-Lacivertli kurmayların Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı ancak Başkan Ali Koç'un Jochim Löw ile Jorge Jesus'dan gelecek haberi beklediği öğrenildi. Eğer Bilic'te karar kılınırsa Hırvat hocanın Çin kulübü Bejing ile yollarını hemen ayırmaya hazır olduğu da gelen haberler arasında. Löw kendisine yapılan teklife 3 Ocak tarihine kadar yanıt verecek. Benfica'dan ayrılan Jorge Jesus'un ise Fenerbahçe ile Brezilya kulübü Flamengo'dan birisini tercih edeceği ifade edildi. Sarı-Lacivertliler 10 Ocak'ta oynanacak Adana Demirspor maçına kadar teknik direktör meselesini bitirmeyi hedefliyor.