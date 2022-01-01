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    Galatasaray, Lyon’un gözden çıkardığı İsviçreli Shaqiri'yi listeye aldı

    Kanat bölgesini Ocak’ta güçlendirecek Aslan’ın son hedefi Shaqiri oldu. Yönetim, Lyon’un satış listesine koyduğu 30 yaşındaki yıldız futbolcu için teklif hazırlığı yapıyor...

    ONUR ÖZKAN
    Terim’in gözü Shaqiri’de

    Devre arasında kanat oyuncusu transferi yapmayı hedefleyen Galatasaray'ın gündemine çok sürpriz bir isim girdi. Sarı-Kırmızılılar, Lyon'un gözden çıkarıdığı Xherdan Shaqiri'yi gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in en beğendiği futbolculardan biri olan Shaqiri ile 2012 yılında anlaşma sağlanmış ancak o dönem Basel'i ikna eden B.Münih son anda transferi bitirmişti.



    13 MAÇTA SADECE 1 GOL ATABİLDİ
    Sezon başında Liverpool'dan 6 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer olan Shaqiri beklentileri karşılamayınca satış listesine kondu. Fransız basınına göre Lyon, 30 yaşındaki futbolcunun fiyatını 5 milyon Euro olarak belirledi. Shaqiri bu sezon 13 maça çıkarken sadece 1 gol ve 2 asist üretebildi.



    FIRSAT TRANSFERİ GÖRÜLÜYOR!
    Fatih Terim'in İsviçreli yıldızı fırsat transferi olarak gördüğü ve yönetime talepte bulunduğu iddia ediliyor. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Shaqiri sol ayağını çok etkili kullanıyor. İsviçre formasıyla 100 maça çıkan yıldız futbolcu 26 gol atarak önemli bir performans sergiledi.



        BASEL DE ONU GERİ İSTİYOR
        Fransız basını Shaqiri'yi transfer etmek isteyen takımlar arasında eski kulübü Basel'in de olduğunu yazdı. Ancak Basel'in İsviçreli futbolcuyu kiralamak istediği ancak Lyon'un buna sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

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