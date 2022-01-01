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    Daimen Comolli sessizliğini bozdu! Olay yaratan açıklamalar

    “Uzun vadade sürdürülebilir bir yapı kurmak istedim. Yerli bir teknik adamla çalışmak istedim. Abdullah Avcı ilk adayımdı. Yabancı sportif direktör ve yabancı hoca hataydı. Biri Türk olmalıydı ilerleyen zamanda Emre Belözoğlu’nu teknik direktör yapmak istedim. Bana ‘hayır’ dediler. Ben gittikten sonra da onu takımın başına getirdiler. Yabancı bir sportif direktörle başarı olabilirdi”.

    Avcı’yı Emre’yi istedim

    F.Bahçe'de Başkan Ali Koç'un ilk icraatı olan Damien Comolli uzun süren sessizliğini bozdu. Futbol Arena'ya konuşan Comolli çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Comolli Ali Koç seçilmeden 10 ay önce Koç'la beraber çalışmaya başladığını söyledi.



    AVCI İYİ BİR TERCİH OLACAKTI
    F.Bahçe'de sürdürülebilir bir yapı kurmak istediğini belirten Comolli, "Yerli bir teknik adamla çalışmak istedim. Abdullah Avcı Başakşehir'de çalışıyordu. İlk onu getirmek istedim. Ancak olmadı. Cocu'da karar kıldık" dedi.



    TECRÜBESİZ BAŞKAN VE YABANCI!
    Comolli "Tecrübesiz yeni başkan, yabancı sportif direktör ve yabancı teknik direktör üçlüsü işe yaramadı. Tecrübesiz bir başkan varken ya sportif direktör ya da teknik direktör Türk olmalıydı" diye konuştu.



        EMRE ÇOK İYİ BİR HOCA OLACAK
        Emre'nin çok iyi bir teknik adam olacağını belirten Comolli, Bunu onunla da konuştum. Hatta takımın başına getirmek istedim ama bana "hayır" dediler. Sonra ben gidince göreve getirdiler" ifadesini kullandı.



        ŞAMPİYONLUĞA HAZIR DEĞİLDİK
        Göreve gelirken Başkan Ali Koç'un şampiyonluk sözü verdiğini belirten Comolli "Bu büyük bir hataydı. Buna ne ben, ne başkan ne takım hazırdı. 2018- 19'da bu nedenle infilak ettik" dedi.



        F.BAHÇE KENDİNİ İMHA EDİYOR
        "Gelmeden önce çok sağlam bir yapı kurmak için ç-a lıştık. Göreve gelince de kurduğumuz her yapıyı gereksiz müdahalelerle imha ettik. En büyük sorun buydu". Comolli 2017 Ağustos ayında kolları sıvadığını ve başarılı bir kulüp için sağlam bir yapı oluşturmak istediğini söyledi. Ancak buna bir türlü izin verilmediğini belirten Comolli "Bir yapı kurdum. Sportif Direktör, bir başkan rapor verdiğim bir başkan yardımcısı ve bir antrenör. Ama bu yapıyı anlamadılar. Her seferinde bu yapıyı yıkmaya çalıştılar. Fenerbahçe kendi kendini imha ediyor. En büyük sorun da bu" dedi. Görevdeyken bir akademi ile ortak bir iş birliği yapmak istediklerini belirten Fransız spor adamı "Akademide işleri yoluna koymaya başladık. Mesela Muhammet Gümüşkaya'yı biz bulduk. Yaşlı bir kadromuz vardı. Gençleştirmek istedik. Yani başarısızlık yapıyla ilgili. Bu kulübün nasıl yönetildiğiyle ilgili... Bu kulüp sürekli kendini imha etme modunda. Temel problem bu" diye konuştu.



            MARTİNEZ'İ ALACAKTIK PARAMIZ YOKTU
            Comolli, "Martinez'i Inter'e gelmeden önce keşfettik. Ancak maddi durumumuz hiç de iyi değildi" dedi... Lautaro Martinez'i İnter'e gelmeden önce keşfettiklerini belirten Comolli, "Arjantin'de oynadığı sırada almak istedik. Ancak maddi durumumuz çok kötüydü. Paramız onu almaya yetmedi. Bu nedenle strateji değiştirdik" dedi. Slimani, Ayew, Frey ve Ferdi'nin transferlerinin çok eleştirildiğini ancak bu oyuncuların şu anda çok formda olduklarını sözlerine ekledi.



            İSTİFA ETTİM 1 YIL BEKLEDİM
            Comolli 2019 Şubat ayında istifa ettiğini ancak yönetimde kabul edilmediğini bu süreçte başkan ile iletişim kuramadığını belirtti. Comolli "Bu nedenle 1 yıl bekledim" dedi.

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            Haberler Spor Daimen Comolli sessizliğini bozdu! Olay yaratan açıklamalar
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