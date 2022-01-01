Daimen Comolli sessizliğini bozdu! Olay yaratan açıklamalar





F.BAHÇE KENDİNİ İMHA EDİYOR

"Gelmeden önce çok sağlam bir yapı kurmak için ç-a lıştık. Göreve gelince de kurduğumuz her yapıyı gereksiz müdahalelerle imha ettik. En büyük sorun buydu". Comolli 2017 Ağustos ayında kolları sıvadığını ve başarılı bir kulüp için sağlam bir yapı oluşturmak istediğini söyledi. Ancak buna bir türlü izin verilmediğini belirten Comolli "Bir yapı kurdum. Sportif Direktör, bir başkan rapor verdiğim bir başkan yardımcısı ve bir antrenör. Ama bu yapıyı anlamadılar. Her seferinde bu yapıyı yıkmaya çalıştılar. Fenerbahçe kendi kendini imha ediyor. En büyük sorun da bu" dedi. Görevdeyken bir akademi ile ortak bir iş birliği yapmak istediklerini belirten Fransız spor adamı "Akademide işleri yoluna koymaya başladık. Mesela Muhammet Gümüşkaya'yı biz bulduk. Yaşlı bir kadromuz vardı. Gençleştirmek istedik. Yani başarısızlık yapıyla ilgili. Bu kulübün nasıl yönetildiğiyle ilgili... Bu kulüp sürekli kendini imha etme modunda. Temel problem bu" diye konuştu.