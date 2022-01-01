Daimen Comolli sessizliğini bozdu! Olay yaratan açıklamalar

F.Bahçe'de Başkan Ali Koç'un ilk icraatı olan Damien Comolli uzun süren sessizliğini bozdu. Futbol Arena'ya konuşan Comolli çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Comolli Ali Koç seçilmeden 10 ay önce Koç'la beraber çalışmaya başladığını söyledi.
AVCI İYİ BİR TERCİH OLACAKTI
F.Bahçe'de sürdürülebilir bir yapı kurmak istediğini belirten Comolli, "Yerli bir teknik adamla çalışmak istedim. Abdullah Avcı Başakşehir'de çalışıyordu. İlk onu getirmek istedim. Ancak olmadı. Cocu'da karar kıldık" dedi.
TECRÜBESİZ BAŞKAN VE YABANCI!
Comolli "Tecrübesiz yeni başkan, yabancı sportif direktör ve yabancı teknik direktör üçlüsü işe yaramadı. Tecrübesiz bir başkan varken ya sportif direktör ya da teknik direktör Türk olmalıydı" diye konuştu.