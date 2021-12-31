Trabzonspor o isme göz dikti! Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayer için kolları sıvadı!

Ancak Lyon'un Belçikalı yıldız oyuncuyu elden çıkartmak için bir şartı var. 6 ay sözleşmesi kalan oyuncu için 6 milyon Euro veren kulübe Denayer'i gönderecek. Bu rakam, Trabzonspor'un stoper bölgesi için ayırdığı bütçeyi aştığı için transfer görüşmeleri şimdilik tıkandı.
Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde Lyon ile yeniden temas kuracağı ve 6 milyon Euro'luk bonservis ücretini düşürmeye çalışacağı bildirildi. Bu arada Denayer'i Trabzonspor dışında İngiltere ve Fransa Ligi takımlarının da istediği öğrenildi.
26 yaşındaki stoper iki kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Denayer'in transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.