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    • Spor
    • 31.12.2021 15:06
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    • 31.12.2021 15:08
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    Trabzonspor o isme göz dikti! Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayer için kolları sıvadı!

    Stoper arayışların sürdüren Trabzonspor için gündeme sürpriz bir isim geldi. Bordo-Mavililer’in Fransız ekibi Lyon’da forma giyen Jason Denayer’in menajeri ile temas kurduğu belirtildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr

    Ancak Lyon'un Belçikalı yıldız oyuncuyu elden çıkartmak için bir şartı var. 6 ay sözleşmesi kalan oyuncu için 6 milyon Euro veren kulübe Denayer'i gönderecek. Bu rakam, Trabzonspor'un stoper bölgesi için ayırdığı bütçeyi aştığı için transfer görüşmeleri şimdilik tıkandı.

    Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde Lyon ile yeniden temas kuracağı ve 6 milyon Euro'luk bonservis ücretini düşürmeye çalışacağı bildirildi. Bu arada Denayer'i Trabzonspor dışında İngiltere ve Fransa Ligi takımlarının da istediği öğrenildi.

    26 yaşındaki stoper iki kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Denayer'in transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
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        Haberler Spor Trabzonspor o isme göz dikti! Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayer için kolları sıvadı!
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