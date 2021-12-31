Trabzonspor o isme göz dikti! Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayer için kolları sıvadı!

Ancak Lyon'un Belçikalı yıldız oyuncuyu elden çıkartmak için bir şartı var. 6 ay sözleşmesi kalan oyuncu için 6 milyon Euro veren kulübe Denayer'i gönderecek. Bu rakam, Trabzonspor'un stoper bölgesi için ayırdığı bütçeyi aştığı için transfer görüşmeleri şimdilik tıkandı.