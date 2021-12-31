Galatasaray’a devre arası transfer dönemi yaklaşırken 16 milyon Euro'luk müjdeli haber

Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Sarı-Kırmızılar'a 14 Ocak'ta UEFA tarafından ödeme yapılacak. Bu ödeme Galatasaray Yönetimi'nin 12 Ocak'ta resmi olarak başlayacak transfer sezonunda elini bir hayli rahatlatacak. Sarı-Kırmızılılar yaklaşık olarak 16 milyon Euro'yu kasasına koyacak.