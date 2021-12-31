Galatasaray’a devre arası transfer dönemi yaklaşırken 16 milyon Euro'luk müjdeli haber

Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Sarı-Kırmızılar'a 14 Ocak'ta UEFA tarafından ödeme yapılacak. Bu ödeme Galatasaray Yönetimi'nin 12 Ocak'ta resmi olarak başlayacak transfer sezonunda elini bir hayli rahatlatacak. Sarı-Kırmızılılar yaklaşık olarak 16 milyon Euro'yu kasasına koyacak.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim takımdan ayrılacak isimlerle transfer edilmesini istediği futbolcuların isimlerini başkan Burak Elmas'a geçtiğimiz günlerde teslim etmişti.
Cimbom'un transfer listesinde Benfica'nın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Bodo Glimt'ten Ola Solbakken, Rosenborg'tan Emil Konradsen Ceide ve Hertha Berlin'den Krzysztof Piatek gibi isimler yer alıyor.
Sarı-Kırmızılılar'a gönül veren taraftarlar da yönetimin devre arasında yıldız isimleri açıklamasını dört gözle bekliyor.