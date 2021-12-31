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    • Spor
    • 31.12.2021 15:17
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    • 31.12.2021 15:17
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    Fransız kulübü Nice Ersin Destanoğlu'ndan vazgeçmiyor: İşte teklif edilen son rakam!

    Süper Lig'de gösterdiği performans sonrası Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan kaleci Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'da en önemli talibi Fransız kulübü Nice siyah beyazlı takımın kapısını yüksek bir teklifle bir kez daha çaldı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Fransız ekibi peşini vazgeçmiyor! İşte son teklif

    BeşiktaşErsin Destanoğlu'nu uzun süredir takip eden Fransız kulübü Nice, genç kaleci için Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çaldı. Ersin için Fransızlar ciddi bir rakamı gözden çıkardı.

    NİCE GENÇ ELDİVENİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
    Beşiktaş'ta son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Ersin Destanoğlu için Fransız kulübü Nice'in ısrarı sürüyor. Sezon başında da Ersin için Beşiktaş'a teklif yapan Nice, eldivenin peşini bırakmıyor.



    7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
    Nice'in kısa bir süre önce Ersin için Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin ise Mert Günok'un sakatlığını da göz önüne alarak bu teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi.

        Ersin'i devre arasında satmaya sıcak bakmayan Beşiktaş yönetiminin, sezon sonu ise daha yüksek rakamlı bir teklif gelmesi durumunda 20 yaşındaki file bekçisinin transferine sıcak bakabileceği öne sürülüyor.


        Siyah-Beyazlı forma ile bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Ersin, kalesinde 34 gol gördü. 6 maçı ise gol yemeden tamamladı. Beşiktaş'taki çıkışı ile dikkatleri üzerine çeken genç kaleci A Milli Takıma kadar yükselmişti.

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