Fransız kulübü Nice Ersin Destanoğlu'ndan vazgeçmiyor: İşte teklif edilen son rakam!





7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Nice'in kısa bir süre önce Ersin için Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin ise Mert Günok'un sakatlığını da göz önüne alarak bu teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi.