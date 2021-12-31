Fransız kulübü Nice Ersin Destanoğlu'ndan vazgeçmiyor: İşte teklif edilen son rakam!

Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'nu uzun süredir takip eden Fransız kulübü Nice, genç kaleci için Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çaldı. Ersin için Fransızlar ciddi bir rakamı gözden çıkardı.
NİCE GENÇ ELDİVENİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Beşiktaş'ta son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Ersin Destanoğlu için Fransız kulübü Nice'in ısrarı sürüyor. Sezon başında da Ersin için Beşiktaş'a teklif yapan Nice, eldivenin peşini bırakmıyor.
7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Nice'in kısa bir süre önce Ersin için Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin ise Mert Günok'un sakatlığını da göz önüne alarak bu teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi.