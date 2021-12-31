Beşiktaş’ın eski yıldızından Süper Lig ekibine net cevap

2016-2017 yılları arasında Beşiktaş forması ile çok etkili bir performans ortaya koyan Brezilyalı futbolcu, ardından 8 milyon Euro bedelle Lyon'a transfer olmuştu. 34 yaşındaki Marcelo'nun kulübü Lyon ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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