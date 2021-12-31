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    • Spor
    • 31.12.2021 20:16
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    • 31.12.2021 20:16
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    Beşiktaş'ın eski yıldızından Süper Lig ekibine net cevap

    Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Çaykur Rizespor'da gündeme eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes ismi geldi. Karadeniz temsilcisi oyuncu ile temas kurarken, olumsuz yanıt aldı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ın eski yıldızından Süper Lig ekibine net cevap

    Süper Lig'de kalma savaşı veren Çaykur Rizespor kısa bir süre önce Lyon forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes için girişimlere başlarken, Brezilyalı oyuncudan Karadeniz ekibine transfer ile ilgili net bir yanıt geldi.

    Çaykur Rizespor'un transferdeki ilk hedeflerinden biri olan Marcelo Guedes için Karadeniz ekibinin yetkilileri girişimde bulunsa da Brezilyalı stoperin kendisine sunulan teklife sıcak bakmadığını bildirdiği öğrenildi.

    Lyon'un satış listesine koyduğu Marcelon'nun Türkiye'de yalnızca geçmişte Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerde forma giymeyi düşündüğü ve bunun dışındaki tekliflere kapalı olduğunu menajerine aktardığı ifade ediliyor.

        Marcelo için girişimleri olumsuz sonuçlanan Çaykur Rizespor'un da bu gelişmenin ardından alternatif isimleri yöneldiği belirtiliyor.

        2016-2017 yılları arasında Beşiktaş forması ile çok etkili bir performans ortaya koyan Brezilyalı futbolcu, ardından 8 milyon Euro bedelle Lyon'a transfer olmuştu. 34 yaşındaki Marcelo'nun kulübü Lyon ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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