Galatasaray'da 2020'den sonra 2021 de hüsranla bitti! Kupa kazanamıyor...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un tam 19 puan gerisinde bulunan Galatasaray son iki yılda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor. Cimbom, yoluna sadece UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor... Teknik Direktör Fatih Terim ile geçmişte büyük zaferler elde eden Sarı-Kırmızılılar son iki senede ise kupa kazanamadı.
2012 yılından itibaren her yıl en az 1 kupa kazanan Galatasaray, 2020 yılından sonra 2021 yılında da hiçbir kupa kaldırma başarısı gösteremedi.
Bu durum Galatasaray taraftarını çok üzüyor. Çünkü onlar son iki yılı saymazsak sürekli kupa kazanmaya alışmış durumdaydılar.