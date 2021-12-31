Galatasaray'da 2020'den sonra 2021 de hüsranla bitti! Kupa kazanamıyor...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un tam 19 puan gerisinde bulunan Galatasaray son iki yılda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor. Cimbom, yoluna sadece UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor... Teknik Direktör Fatih Terim ile geçmişte büyük zaferler elde eden Sarı-Kırmızılılar son iki senede ise kupa kazanamadı.