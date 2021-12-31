Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.12.2021 16:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.12.2021 16:13
    ABONE OL

    Galatasaray'da 2020'den sonra 2021 de hüsranla bitti! Kupa kazanamıyor...

    Süper Lig'de ilk yarıyı lider Trabzonspor'un 19 puan arkasında tamamlayan Galatasaray'da iki yıldır işler istenildiği gibi gitmiyor. Son iki yılda kupa kazanamayan sarı-kırmızılılarda taraftar kötü gidişatı geri çevirmelerini bekliyor...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Galatasaray’da 2020’den sonra 2021 de hüsranla bitti

    Süper Lig'de lider Trabzonspor'un tam 19 puan gerisinde bulunan Galatasaray son iki yılda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor. Cimbom, yoluna sadece UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor... Teknik Direktör Fatih Terim ile geçmişte büyük zaferler elde eden Sarı-Kırmızılılar son iki senede ise kupa kazanamadı.

    2012 yılından itibaren her yıl en az 1 kupa kazanan Galatasaray, 2020 yılından sonra 2021 yılında da hiçbir kupa kaldırma başarısı gösteremedi.

    Bu durum Galatasaray taraftarını çok üzüyor. Çünkü onlar son iki yılı saymazsak sürekli kupa kazanmaya alışmış durumdaydılar.

        Sarı-Kırmızılılar, 2011-12 sezonundan bu yana 5 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Türkiye Kupası'nda ise bu süreçte 4 kez mutlu sona ulaştılar. Aslan 5 kez de Süper Kupa zaferi yaşadı. 2012 yılından sonra 14 kupayı müzesine taşıdı.

        Galatasaray taraftarları, takımlarının fabrika ayarlarına dönmelerini ve son iki yıldaki kötü gidişatı geri çevirmelerini bekliyor...

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Allah’a hakaret eden CHP’liye soruşturma
        Haberler Spor Galatasaray'da 2020'den sonra 2021 de hüsranla bitti! Kupa kazanamıyor...
            SON DAKİKA