Manchester Cityli Joao Cancelo'ya hırsızlık şoku: Tüm mücevherlerimizi çaldılar!

Benim için en önemli şey ailem ve çok şükür hepsi iyi. Bu yaşadığım, hayatımda üstesinden gelmem gereken birçok zorluktan sadece bir tanesi. Her zamanki gibi metanetli ve güçlüyüm." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER CITY DE AÇIKLAMA YAPTI

Cancelo'nun kulübü Manchester City de Cancelo'ya yapılan saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: