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    • 31.12.2021 11:46
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    • 31.12.2021 11:50
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    Manchester Cityli Joao Cancelo'ya hırsızlık şoku: Tüm mücevherlerimizi çaldılar!

    Son dakika haberi! İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Portekizli futbolcusu Joao Cancelo, evine giren hırsızların saldırısına uğradı. Bu yıl City'nin performansında önemli rol oynayan Cancelo, bu sezon 26 maçta görev yaptı, 3 gol kaydetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ünlü futbolcuya hırsız şoku!

    İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Portekizli futbolcusu Joao Cancelo, evine giren hırsızların saldırısına uğradı.

    Instagram hesabından 4 hırsızın saldırısı sonucu uğradığı darbın izlerini göstermek için fotoğrafını paylaşan Cancelo, "Maalesef bugün bana ve aileme zarar vermek isteyen 4 korkak tarafından saldırıya uğradım. Direnmeye çalıştığınızda olan bu. Tüm mücevherlerimizi çaldılar ve yüzümü bu hale getirerek ayrıldılar.

    Benim için en önemli şey ailem ve çok şükür hepsi iyi. Bu yaşadığım, hayatımda üstesinden gelmem gereken birçok zorluktan sadece bir tanesi. Her zamanki gibi metanetli ve güçlüyüm." ifadelerini kullandı.

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    Cancelo'nun kulübü Manchester City de Cancelo'ya yapılan saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

        Oyuncumuz Joao Cancelo ve ailesinin bu akşam evlerinde uğradığı Saldırı ve hırsızlık olayı karşısında dehşete düştük. Kulüp olarak Cancelo ve ailesine gerekli desteği veriyoruz ve polis soruşturmasını yakından takip ediyoruz.



        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup lideri olarak son 16 turuna kalan ve Premier Lig'in zirvesinde bulunan Manchester City'nin performansında önemli rol oynayan Cancelo, bu sezon 26 maçta görev yaptı, 3 gol kaydetti.

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