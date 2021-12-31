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    • 31.12.2021 20:22
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    • 31.12.2021 20:32
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    Galatasaray'dan yeni yıl bombası Xherdan Shaqiri

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde ilk devreyi kapatan Galatasaray'da gözler transfere çevrilirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip önceki yıllarda da gündemine gelen Shaqiri için yeniden devreye girdi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan yeni yıl bombası Xherdan Shaqiri

    Kanat bölgesini Ocak'ta güçlendirecek Aslan'ın son hedefi Xherdan Shaqiri oldu. Yönetim, Lyon'un satış listesine koyduğu 30 yaşındaki yıldız futbolcu için teklif hazırlığı yapıyor...

    Devre arasında kanat oyuncusu transferi yapmayı hedefleyen Galatasaray'ın gündemine çok sürpriz bir isim girdi. Sarı-Kırmızılılar, Lyon'un gözden çıkarıdığı Xherdan Shaqiri'yi gündemine aldı.

    Teknik direktör Fatih Terim'in en beğendiği futbolculardan biri olan Shaqiri ile 2012 yılında anlaşma sağlanmış ancak o dönem Basel'i ikna eden B.Münih son anda transferi bitirmişti.

        Sezon başında Liverpool'dan 6 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer olan Shaqiri beklentileri karşılamayınca satış listesine kondu. Fransız basınına göre Lyon, 30 yaşındaki futbolcunun fiyatını 5 milyon Euro olarak belirledi. Shaqiri bu sezon 13 maça çıkarken sadece 1 gol ve 2 asist üretebildi.



        Fatih Terim'in İsviçreli yıldızı fırsat transferi olarak gördüğü ve yönetime talepte bulunduğu iddia ediliyor. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Shaqiri sol ayağını çok etkili kullanıyor. İsviçre formasıyla 100 maça çıkan yıldız futbolcu 26 gol atarak önemli bir performans sergiledi.

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