Galatasaray’dan yeni yıl bombası Xherdan Shaqiri

Kanat bölgesini Ocak'ta güçlendirecek Aslan'ın son hedefi Xherdan Shaqiri oldu. Yönetim, Lyon'un satış listesine koyduğu 30 yaşındaki yıldız futbolcu için teklif hazırlığı yapıyor...
Devre arasında kanat oyuncusu transferi yapmayı hedefleyen Galatasaray'ın gündemine çok sürpriz bir isim girdi. Sarı-Kırmızılılar, Lyon'un gözden çıkarıdığı Xherdan Shaqiri'yi gündemine aldı.
Teknik direktör Fatih Terim'in en beğendiği futbolculardan biri olan Shaqiri ile 2012 yılında anlaşma sağlanmış ancak o dönem Basel'i ikna eden B.Münih son anda transferi bitirmişti.