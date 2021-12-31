Galatasaray’dan yeni yıl bombası Xherdan Shaqiri

Sezon başında Liverpool'dan 6 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer olan Shaqiri beklentileri karşılamayınca satış listesine kondu. Fransız basınına göre Lyon, 30 yaşındaki futbolcunun fiyatını 5 milyon Euro olarak belirledi. Shaqiri bu sezon 13 maça çıkarken sadece 1 gol ve 2 asist üretebildi.