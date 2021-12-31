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    • Spor
    • 31.12.2021 20:32
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    • 31.12.2021 20:36
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    Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Cihan Çanak savaşı!

    Belçika Ligi ekiplerinden Standart Liege’de forma giyen 16 yaşındaki yıldız oyuncu Cihan Çanak, Avrupa kulüplerinin olduğu kadar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş büyüklerin de radarına girmeyi başardı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Cihan savaşı!

    Standart Liege'in 16 yaşındaki Türk yıldızı Cihan Çanak, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş scoutları tarafından yakından takip ediliyor.

    Belçika ekibinin Türk asıllı Belçikalı oyuncusu Cihan, son oynanan Zulte Waregem maçında 86. dakikada oyuna dahil olarak bu sezon ilk resmi maçına çıktı.



    Kısa süre olsa da sahada duruşu ve mücadelesiyle alkış topladı.



    İNGİLTERE, İSPANYA VE ALMANYA...
    Orta sahanın solunda forma giyen genç yıldızı İngiltere, İspanya ve Almanya Ligi'nden dev takımların da yakından takip ettiği öğrenildi.
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        Haberler Spor Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Cihan Çanak savaşı!
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