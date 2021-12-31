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    • Spor
    • 31.12.2021 12:21
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    • 31.12.2021 12:45
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    Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Kupa Finali oynanacak mı? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama

    Son dakika haberi! TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü'nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek kişisel görüşünün olumlu yönde olduğunu söyledi.

    Süper Kupa oynanacak mı? Özdemir’den flaş açıklama

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2010-11 sezonunun TFF Süper Kupa maçının oynanmasını talep eden Fenerbahçe Kulübü'nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek bir açıklama yaptı.

    Hürriyet'te yer alan habere göre, Özdemir yaptığı açıklamada, "Başvuruyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu.

    Bu maç oynanabilir. Böyle bir kupa maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri için yeni bir gelir kaynağı olur." ifadelerini kullandı.

        BEŞİKTAŞ'TAN DESTEK GELDİ
        Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı "2011 Süper Kupa maçı oynansın" talebine konunun bir diğer muhatabı olan Beşiktaş'tan da destek geldi.



        Siyah beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ yaptığı açıklamada "Sonuçta karar bizim elimizde değil. Türkiye Futbol Federasyonu bu yönde karar verirse biz tabii ki oynamak isteriz" değerlendirmesine bulundu.

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