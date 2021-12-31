Fenerbahçe-Beşiktaş Süper Kupa Finali oynanacak mı? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2010-11 sezonunun TFF Süper Kupa maçının oynanmasını talep eden Fenerbahçe Kulübü'nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek bir açıklama yaptı.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Özdemir yaptığı açıklamada, "Başvuruyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu.
Bu maç oynanabilir. Böyle bir kupa maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri için yeni bir gelir kaynağı olur." ifadelerini kullandı.