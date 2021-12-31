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    • Spor
    • 31.12.2021 12:44
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    • 31.12.2021 13:00
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    Sporda 2021 böyle geçti! 2020 Tokyo Olimpiyatları, Euro 2020, Formula 1 Türkiye GP, Toprak Razgatlıoğlu... | Songül Soysal

    Tüm dünyayı saran Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020'deki pek çok spor organizasyonu 2021 yılına ertelenmişti. Bu durum 2021'in spor gündeminin hayli hareketli geçmesine neden oldun. 2021 yılına ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları başı çekiyor. 2020 Tokyo'da Mete Gazoz, Busenaz Sürmeneli gibi sporcular göğsümüzü kabartırken, Toprak Razgatlıoğlu 2021 Superbike Şampiyonu oldu ve tarihe geçti. Öte yandan Formula 1 yeniden Türkiye'deydi. Sporun birçok dalından yılın en önemli organizasyonlarını derledik. İşte 2021'de spor dünyasın yaşananlar. / Songül Soysal

    Songül Soysal
    takvim.com.tr
    Sporda 2021 böyle geçti!

    Sporda 2021 böyle geçti! 2020 Tokyo Olimpiyatları, Euro 2020, Formula 1 Türkiye GP, Toprak Razgatlıoğlu... 2020 yılındaki pek çok spor organizasyonunun 2021'e ertelenmesi nedeniylei sporla dolu bir yılı geri bıraktık. Ayrıca 2021 yılında sporda, pek çok tarihi olaya da tanıklık ettik. Türkiye, en çok madalya aldığı 2020 Tokyo'dan gencecik şampiyonlar çıkarırken, A Milli Voleybol takımlarımız, şampiyonalarda adlarında epey söz ettirdi. İşte sporda 2021...

    İşte 2021'ye damga vuran spor olayları...

    Mete Gazoz, Tokyo 2020'nin 8. gününde klasik yay bireysel kategorisinin finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yendi ve altıb madalya aldı! Olimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz, bu başarısıyla okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da getirdi.

    Busenaz Sürmeneli 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kilod altın madalya kazandı.
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        Haberler Spor Sporda 2021 böyle geçti! 2020 Tokyo Olimpiyatları, Euro 2020, Formula 1 Türkiye GP, Toprak Razgatlıoğlu... | Songül Soysal
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