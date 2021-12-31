Sporda 2021 böyle geçti! 2020 Tokyo Olimpiyatları, Euro 2020, Formula 1 Türkiye GP, Toprak Razgatlıoğlu... | Songül Soysal

Sporda 2021 böyle geçti! 2020 Tokyo Olimpiyatları, Euro 2020, Formula 1 Türkiye GP, Toprak Razgatlıoğlu... 2020 yılındaki pek çok spor organizasyonunun 2021'e ertelenmesi nedeniylei sporla dolu bir yılı geri bıraktık. Ayrıca 2021 yılında sporda, pek çok tarihi olaya da tanıklık ettik. Türkiye, en çok madalya aldığı 2020 Tokyo'dan gencecik şampiyonlar çıkarırken, A Milli Voleybol takımlarımız, şampiyonalarda adlarında epey söz ettirdi. İşte sporda 2021...

İşte 2021'ye damga vuran spor olayları...