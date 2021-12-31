Fenerbahçe'den sürpriz talep! 2011'de iptal edilen Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa maçı için TFF'ye başvurdu

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler hakkında verilen beraat kararını onaylamasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli kulüpten dün flaş bir hamle geldi. Yönetim, 2011 yılında Beşiktaş ile oynanması gereken ancak şike soruşturması nedeniyle iptal edilen Süper Kupa maçının düzenlenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.
Açıklamada, "2010-2011 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçemiz ile aynı sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşması, kamuoyunun bildiği gibi hain örgütün tertiplediği sözde dava ve devamında TFF'nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanamamıştır. Bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını ivedilikle talep ediyor; hak edenin sahada kazanarak kupayı müzesine götürmesini istiyoruz" denildi.