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    Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan önemli açıklamalara imza attı

    Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, TSYD Trabzon Dergisine verdiği röportajda, “Her yıl zirveye oynayan, zirvede kalması gereken bir takım yaratmalıyız. Hocamızın geldiği zaman söylediği gibi ikimizin de Türk futbolundan alacağı var. Hesabı bu yıl görmek istiyoruz” dedi.

    Hesabı bu yıl görmek istiyoruz

    Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, TSYD Trabzon Dergisine verdiği röportajda, "Her yıl zirveye oynayan, zirvede kalması gereken bir takım yaratmalıyız. Hocamızın geldiği zaman söylediği gibi ikimizin de Türk futbolundan alacağı var. Hesabı bu yıl görmek istiyoruz" dedi. Doğan, "Trabzonspor, Trabzonspor, Abdullah Avcı ile eski ruhunu yakaladı. İnşallah bu büyük hikayenin sonunda camiamızın özlemi sona erecek" diye konuştu.

    3-4 PROJE İÇİN GERİ SAYIMDAYIZ
    Ertuğ    rul Doğan, "Kripto para piyasalarında ciddi planlama ve programlamalarımız var, çalışıyoruz. Kulübe gelir getirecek 3-4 önemli kalem üzerinde belli bir noktaya kadar geldik hatta" dedi.

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